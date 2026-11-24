Od kilku miesięcy w polityce działa stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego, czyli Rozwój Plus, który ma też swój klub w Sejmie. Polityk już jakiś czas temu zapowiadał, że dąży do tego, by założyć partię. Te plany niebawem mogą zostać zrealizowane, bo jak przyznał były premier do sądu złożone zostały dokumenty, by zarejestrować partię. Zapytany o tę sprawę w "Ósmej rundzie" Morawiecki przyznał, że partia będzie być może już niebawem:

Wtedy kiedy sąd zadecyduje o tym, bo myśmy już w listopadzie, kilka dni temu złożyliśmy papiery w rejestracji sądu. Zobaczymy, jaka będzie decyzja i kiedy. Mam nadzieję, że decyzja będzie jak najszybciej - przyznał polityk.

Pojawiło się pytanie, czy Mateusz Morawiecki nie obawia się, że nazwanie partii swoim nazwiskiem może przynieść jej pecha, tak było choćby z formacjami Janusza Palikota, Pawła Kukiza czy Szymona Hołowni, które nie miały zbyt długiej historii. Wszak nowe ugrupowanie ma nosić nazwę Rozwój Plus – Ruch Mateusza Morawieckiego. - Ja się nie obawiam żadnego fatum, tu szczególnie w polityce mało czego się obawiam. Chcę tylko ciężko pracować, by poprawić los Polaków - odpowiedział zapytany o to Morawiecki. Przypomnijmy, że aby zarejestrować partię polityczną w Polsce, zgłasza się ją do ewidencji partii politycznych, którą prowadzi Sąd Okręgowy w Warszawie.

W czasie rozmowy były premier został też zapytany o to, jak Rozwój Plus patrzy na obecne sondaże. Rozwój Plus uzyskuje wyniki wynoszące około 5 proc. poparcia. Pytany o to były premier przyznał: - Dopiero powołujemy partie, mam wiarę w ciężką pracę w polityce, czyli w budowę struktur. Budujemy je w każdym powiecie, by nas nie zdmuchnęło z polskiej sceny politycznej, a ludzie zaczną się interesować wyborami na dobre za pół roku. Musimy zbudować struktury - wyjaśnił Morawiecki, dodając, że to jego środowisko jest teraz "trzecią drogą".