Były premier Mateusz Morawiecki, który stoi na czele Rozwoju Plus gościł w programie "Ósma runda". Polityk został zapytany o to, czy Rosja jest największych zagrożeniem dziś. Zdaniem Morawieckiego warto jednak zwrócić uwagę na to, co się dzieje w polskiej polityce. Czy polityk czuje się jak w stanie przedwojennym? - Nie, ale jak patrzę na to, co się dzieje przed TK to można się czuć jak w stanie wojennym. (...) Ale obecna władza szuka tematów zastępczych, bo zamiast dyskutować o tym, jak obniżyć ceny w sklepach, czy ceny węgla, to ten rząd zajmuje się igrzyskami.

Zdaniem Morawieckiego obecny rząd wpędza ludzi w biedę, a co więcej, siła gospodarki determinuje siłę państwa. - Wszystkim premierem na czele z obecnym polecam tę strategię, ponieważ pokazuję, jak zarządzać państwem. (...) Wczoraj byłem na Mazowszu, tam są dramaty przemysłu meblarskiego.

Były premier przyznał, że dla niego najważniejszą rzeczą i kluczową, dla której jest w polityce jest praca dla młodych osób. Ale nie tylko, bo dla Morawieckiego ważne jest też to, jak żyją seniorzy.

Polska prawica i sprawa Brauna

W rozmowie pojawił się też temat tego, co dzieje się w polskiej prawicy. - Jest wytyczenie granic, za które nie można pójść. Jeśli ktoś mówi, że musimy dążyć do tego, by rura niemiecko-rosyjska ma funkcjonować się pod to podłączyć, jeśli ktoś mówi, że należy czerpać prąd z białoruskiej elektrowni lub jeśli ktoś uważa, że CPK jest bunkier żydowski, jeśli ktoś takie rzeczy rozsiewa to trudno by z kimś takim współpracować - powiedział Morawiecki nawiązując do postawy Grzegorza Brauna.

Morawiecki przyznał, że jego formacja jest szeroka z ludźmi o różnych poglądach. Ale przede wszystkim, jest dużo osób, którzy nie chcą obecnego rządu, ale też Brauna i tego, co on robi, czyli "podlizywanie się Rosji". - Nie dajmy się zwariować, jest dużo ludzi, którzy mówią "nie" Braunowi. Nie chcesz Tuska, ale nie chcesz Brauna? To Rozwój Plus jest alternatywą - podkreślił były premier.

Konflikt Rozwoju Plus z PiS? Będzie możliwość współpracy i koalicji po wyborach?

Morawiecki pytany o to, czy nie za ostro traktuje jego środowisko PiS, ocenił, że Rozwój Plus może być zaporą przed zaskakującymi pomysłami. A jak Rozwój Plus patrzy na obecne sondaże? Pytany o to były premier przyznał: - Dopiero powołujemy partie, mam wiarę w ciężką pracę w polityce, czyli w budowę struktur. Budujemy je w każdym powiecie, by nas nie zdmuchnęło z polskiej sceny politycznej, a ludzie zaczną się interesować wyborami na dobre za pół roku. Musimy zbudować struktury - wyjaśnił Morawiecki, dodając, że to jego środowisko jest teraz "trzecią drogą".

Jaka postawa wobec UE? Morawiecki wprost, o tym, jak należy działać

Morawiecki został też zapytany o podejście do UE. Jedna droga to zdaniem polityka postawa kapitulancka, a druga to trzaśnięcie drzwiami: - Tam by się tylko wszyscy ucieszyli gdybyśmy wyszli z UE, nikt by się nie zmartwił tym. W PiS już mówią o Polexicie, a w KO by oddać więcej władzy Brukseli. Rozwój Plus mówi wprost: obie te postawy są złe, musimy prowadzić twardą politykę i zawierać sojusze strategiczne. Dlatego mówią o Europie partnerstw.