Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął wizytę w Argentynie od spotkania z przedstawicielami Polonii w Domu Polskim w Buenos Aires, to tam mieści się siedziba Związku Polaków w Argentynie. W tym roku organizacja obchodzi rocznicę 100–lecia działalności.

Z tej okazji w czasie spotkania z Karolem Nawrockim odbyła się uroczystość odsłonięcia jubileuszowej pamiątkowej tablicy. Odsłonięcia dokonał polski prezydent, który był bardzo poruszony wydarzeniem. Jak powiedział do uczestników uroczystości.

Polonia w Argentynie, obywatele Argentyny polskiego pochodzenia, z Polską w sercu niosą wartości i odpowiedzialność wobec minionych pokoleń – z troską za biało-czerwone barwy, polskiego orła w koronie, polską historię, kulturę, dziedzictwo i literaturę. (…) Ta siła polskości czerpana jest z siły Waszych rodzin i rodzinnej tradycji, która zapaliła Was do tego, aby o Polsce całe życie pamiętać - podkreślił prezydent.

Na dowód tego, jak bardzo Polonia w Argentynie jest związana z Polską nie zabrakło też typowo polskiego powitania gościa, czyli powitania prezydneta Karola Nawrockiego chlebem i solą.

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Prezydent wręczył także odznaczenia państwowe osobom zasłużonym dla rozwoju relacji polsko–argentyńskich oraz promocji Polski w Republice Argentyńskiej. Przekazał również flagi RP przedstawicielom organizacji polonijnych. Podziękował wszystkim za to, że pamiętają o Polsce, polskim języku, historii i tradycji: - Wasze życie wypełnione jest służbą Ojczyźnie, Rzeczypospolitej Polskiej, tu, w Argentynie, opartej na filarach takich jak rodzina, kultura, historia, język i wartości. I za przenoszenie tych wartości jeszcze raz wszystkim odznaczonym i wszystkim państwu dziękuję - powiedział Karol Nawrocki.

We wtorek (24.11) w Buenos Aires zaplanowane są polityczne rozmowy w wąskim gronie prezydneta Karola Nawrockiego i prezydenta Republiki Argentyńskiej Javiera Mileia. Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz zauważył, że to pierwsza od 31 lat wizyta polskiego Prezydenta w Argentynie – w 1995 roku kraj ten odwiedził ówczesny Prezydent Lech Wałęsa.

- Trzeba zabiegać o Argentynę. Polska ma tutaj swoje priorytety. Będziemy mówić o naszym potencjale gospodarczym, doświadczeniu wychodzenia z komunizmu i budowania wolnorynkowej gospodarki, ale także o strategii odpowiedzialnego, zrównoważonego rozwoju, o walce z korupcją, co do której Polska ma duże sukcesy – podkreślił Marcin Przydacz.