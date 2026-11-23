Włodzimierz Czarzasty zadeklarował, że Nowa Lewica chce wspólnego startu w wyborach z Partią Razem i środowiskiem Joanny Senyszyn.

Marszałek Sejmu ostro skrytykował Adriana Zandberga w związku ze sporem o obsadzanie stanowisk w spółkach Skarbu Państwa.

Lider Nowej Lewicy zaproponował wzajemne przeprosiny i porozumienie przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku.

Czarzasty chce porozumienia z Razem i Senyszyn. Padła deklaracja

Włodzimierz Czarzasty zaskoczył deklaracją dotyczącą przyszłości polskiej lewicy. Jak informuje Polska Agencja Prasowa (PAP), marszałek Sejmu w poniedziałkowym programie Polsat News potwierdził, że Nowa Lewica chciałaby wystartować w wyborach parlamentarnych w 2027 roku wspólnie z Partią Razem oraz środowiskiem Joanny Senyszyn. Co istotne, zapowiedź padła mimo napiętych relacji między ugrupowaniami. Czarzasty nie ukrywał krytycznego stosunku do wypowiedzi polityków Razem, ale jednocześnie przekonywał, że porozumienie nadal jest możliwe.

— Chcę iść do wyborów razem z panią Senyszyn, chcę iść do wyborów razem z Partią Razem — zadeklarował lider Nowej Lewicy.

To na razie propozycja polityczna, a nie zawarte porozumienie. Nie ogłoszono wspólnej listy kandydatów ani uzgodnionych zasad współpracy.

Ostre słowa pod adresem Zandberga. Poszło o państwowe spółki

Deklaracja współpracy pojawiła się w atmosferze sporu wywołanego publikacją „Rzeczpospolitej”. Dziennikarze gazety przeanalizowali ponad tysiąc osób z zarządów i rad nadzorczych 395 spółek z udziałem Skarbu Państwa. Zidentyfikowali 219 osób powiązanych z partiami obecnej koalicji rządzącej.

Według ustaleń gazety ponad połowa wskazanych osób była związana z dawną Trzecią Drogą, przede wszystkim z PSL. Blisko 80 nazwisk powiązano z Koalicją Obywatelską, a niemal 20 z Lewicą. Samo powiązanie polityczne nie oznacza jednak, że dana osoba została zatrudniona niezgodnie z prawem lub nie ma odpowiednich kwalifikacji.

Właśnie te doniesienia stały się powodem kolejnej wymiany zdań między politykami lewicy. Zapytany o krytykę ze strony Partii Razem Włodzimierz Czarzasty stwierdził, że Adrian Zandberg „zawodowo zajmuje się koryciarstwem”. Marszałek uzasadniał swoją wypowiedź zarzutem, że polityk Razem pobiera wynagrodzenie poselskie, ale nie chce brać odpowiedzialności za rządzenie. To polityczna ocena Czarzastego, a nie ustalenie dotyczące działalności Zandberga.

Najpierw krytyka, potem apel o przeprosiny. Czarzasty wskazał Brauna

Mimo ostrych słów Czarzasty nie zamknął drzwi do współpracy z Partią Razem. Przekonywał, że lewicowe ugrupowania powinny zakończyć wzajemne spory, wyjaśnić nieprawdziwe zarzuty i porozumieć się przed wyborami. W tym kontekście wskazał Grzegorza Brauna, lidera Konfederacji Korony Polskiej, jako jednego z politycznych przeciwników, z którymi chciałby rywalizować w 2027 roku.

Czarzasty ocenił również, że niektóre działania Partii Razem mogą jego zdaniem sprzyjać ugrupowaniom skrajnej prawicy. Użył przy tym mocnego określenia „faszyści”. Jest to jednak jego ocena polityczna, a nie stwierdzenie o charakterze prawnym. Z wypowiedzi marszałka wynika, że uważa on zjednoczenie lewicy za sposób na ograniczenie podziałów przed kolejnymi wyborami. Nie wiadomo jednak, czy kierownictwo Razem podziela tę wizję.

Joanna Senyszyn wróci na wspólną listę lewicy?

W planach przedstawionych przez Czarzastego pojawiła się także Joanna Senyszyn. Polityczka po kampanii prezydenckiej zapowiadała rozwijanie własnego ugrupowania. Jej formacja działa pod nazwą Nowa Fala Profesor Senyszyn. Ewentualny wspólny start oznaczałby konieczność porozumienia trzech odrębnych środowisk politycznych. Każde z nich musiałoby uzgodnić nie tylko listy kandydatów, ale również program i zasady współpracy. Na razie nie ma informacji, aby Joanna Senyszyn lub przedstawiciele Partii Razem zaakceptowali propozycję marszałka Sejmu.

Wybory 2027. Kiedy zapadnie decyzja o wspólnym starcie?

Nowa Lewica nie podjęła jeszcze ostatecznej decyzji dotyczącej formuły udziału w wyborach parlamentarnych. Podczas październikowego posiedzenia Rady Krajowej ugrupowania ustalono, że pierwsza dyskusja w tej sprawie odbędzie się w lutym 2027 roku.

Do tego czasu propozycja Czarzastego pozostaje deklaracją otwartości na rozmowy. Nie przesądza ani o porozumieniu z Partią Razem, ani o wspólnym starcie z ugrupowaniem Joanny Senyszyn. Najbliższe miesiące pokażą, czy politycy, którzy dziś publicznie się krytykują, zdecydują się na wspólną kampanię wyborczą.

Express Biedrzyckiej | „MASZYNA DO MANIPULACJI!”, TUSK vs. Nawrocki, rewolucja w TK i słowa Kaczyńskiego!