Premier Tusk uczestniczy w strategicznym szczycie Grupy Wyszehradzkiej poszerzonej o Austrię, kluczowym dla przyszłości Europy Środkowej.

Na agendzie rozmów w Bratysławie znajdują się unijne miliardy na lata 2028-2034, a także kwestie migracji i bezpieczeństwa energetycznego.

To polityczna próba odnowienia współpracy V4 po okresie podziałów. Sprawdź, jak Polska zamierza walczyć o swoje interesy w Brukseli!

Premier Donald Tusk przybył w poniedziałek, 23 listopada, do Bratysławy, gdzie odbywa się spotkanie przywódców Grupy Wyszehradzkiej z udziałem Austrii. Jak informuje Polska Agencja Prasowa (PAP), gospodarzem szczytu jest premier Słowacji Robert Fico, który zaprosił szefów rządów Polski, Czech i Węgier oraz kanclerza Austrii.

Przy jednym stole zasiadają Donald Tusk, Robert Fico, premier Czech Andrej Babiš, premier Węgier Péter Magyar oraz kanclerz Austrii Christian Stocker. Po wspólnych rozmowach i konferencji prasowej zaplanowano także osobne spotkanie przedstawicieli czterech państw V4.

Wizyta polskiego premiera odbywa się w ważnym momencie. Już w czwartek przywódcy państw Unii Europejskiej mają spotkać się w Brukseli, by rozmawiać o przyszłych finansach wspólnoty i wsparciu dla Ukrainy. Ustalenia z Bratysławy mogą więc wpłynąć na stanowiska prezentowane podczas unijnych negocjacji.

Gra o unijne miliardy. Co może zyskać Polska?

Najważniejszym tematem rozmów jest przyszły budżet Unii Europejskiej na lata 2028–2034. To właśnie od jego kształtu będzie zależało, na jakie cele wspólnota przeznaczy pieniądze w kolejnych siedmiu latach i jakie możliwości finansowania otrzymają poszczególne państwa.

Dla Polski stawka jest wysoka. Negocjacje będą miały znaczenie dla przyszłości funduszy wspierających rozwój infrastruktury, gospodarki i innych europejskich programów. Rządy muszą przy tym pogodzić potrzeby własnych państw z rosnącymi wydatkami na bezpieczeństwo oraz nowymi priorytetami Unii.

Spotkanie w Bratysławie daje Donaldowi Tuskowi możliwość poszukiwania sojuszników przed rozmowami w Brukseli. Wspólne stanowisko kilku państw mogłoby wzmocnić ich pozycję negocjacyjną. Na tym etapie nie ma jednak mowy o ostatecznym podziale środków.

Migracja i energetyka. Przywódcy mają więcej tematów

Przyszły budżet UE to tylko jedna z kwestii omawianych podczas szczytu. Z informacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wynika, że politycy zajmują się również konkurencyjnością europejskiej gospodarki, energetyką oraz przeciwdziałaniem nielegalnej migracji.

Są to sprawy szczególnie ważne dla państw Europy Środkowej, które muszą mierzyć się zarówno z wyzwaniami gospodarczymi, jak i zagrożeniami dla bezpieczeństwa. Współpraca regionalna może pomóc w wypracowaniu wspólnych postulatów, choć interesy poszczególnych rządów nie zawsze są identyczne. Obecność kanclerza Austrii Christiana Stockera pokazuje, że rozmowy mają wykraczać poza tradycyjną współpracę Polski, Czech, Słowacji i Węgier.

Grupa Wyszehradzka wraca do gry? Wojna podzieliła sojuszników

Szczyt w stolicy Słowacji ma również znaczenie dla przyszłości samej Grupy Wyszehradzkiej. Współpraca czterech państw wyraźnie osłabła po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Powodem były przede wszystkim różnice w podejściu do Rosji i pomocy dla Kijowa.

Zmiana rządu na Węgrzech stworzyła szansę na ożywienie kontaktów między państwami V4. Nie oznacza to jednak, że wszystkie wcześniejsze spory zniknęły. Najbliższe rozmowy pokażą, czy przywódcy potrafią znaleźć wspólny język w najważniejszych sprawach europejskich.

Słowacja, która od 1 lipca sprawuje przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej pod hasłem „V4 – Silniejsza Europa”, chce wykorzystać spotkanie do wzmocnienia regionalnej współpracy. Dla Donalda Tuska najważniejszy sprawdzian nadejdzie jednak w Brukseli. To tam okaże się, czy rozmowy w Bratysławie pomogły zbudować porozumienie w sprawie unijnego budżetu i bezpieczeństwa Europy.

RZĄD BUJA NBP! | Poranny Ring