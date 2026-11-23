Proces toczył się z wyłączeniem jawności. Jak informowała wcześniej sędzia Karłowicz, strony wypracowały ugodę, ale mimo tego konieczne jest wydanie przez sąd wyroku kończącego sprawę.

Oskarżonym – 39-letniemu Aleksandrowi B. i 35-letniemu Rafałowi G. – grozi kara od 3 miesięcy do 7,5 roku pozbawienia wolności. Sprawa dotyczy wydarzeń z 27 sierpnia 2025 r. w Siedlcach. Byłego szefa resortu zdrowia w rządzie Mateusza Morawieckiego zaatakowali dwaj mężczyźni, gdy wychodził z restauracji. Napastnicy uciekli, ale jeszcze tego samego dnia wieczorem zgłosili się na policję. Obaj byli pijani, mieli ponad 2 promile alkoholu w organizmie.

Prokuratura oskarżyła ich o dokonanie wspólnie i w porozumieniu pobicia Adama Niedzielskiego, co naraziło go na niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Oskarżenie obejmowało też kierowanie wobec byłego ministra gróźb pozbawienia życia. Śledczy uznali działanie mężczyzn za występek chuligański. W ocenie prokuratury pobicie byłego szefa resortu zdrowia nie było przypadkowe. Do napaści miało dojść z powodu przynależności politycznej Niedzielskiego, który był ministrem zdrowia w drugim rządzie Mateusza Morawieckiego od 2020 do 2023 r. Początkowo obaj mężczyźni byli aresztowani, jednak po miesiącu wyszli na wolność po uwzględnieniu zażaleń obrońców i zamianie aresztu na poręczenie majątkowe w wysokości 30 tys. zł. Oskarżeni wcześniej nie byli karani.