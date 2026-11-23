Spór dotyczy prezydenckich wet i granic kompetencji głowy państwa w systemie parlamentarno-gabinetowym

Konflikt dotyczy też polityki zagranicznej, nominacji ambasadorskich oraz działania Trybunału Konstytucyjnego i Narodowego Banku Polskiego

W 2026 r. prezydent zawetował także projekty wdrażające Akt o usługach cyfrowych

Anna Materska-Sosnowska oceniła, że wewnętrzne podziały mogą osłabiać pozycję Polski za granicą

Weta w centrum sporu

Trwający od kilku miesięcy konflikt między prezydentem Karolem Nawrockim a rządem Donalda Tuska dotyczy zakresu uprawnień głowy państwa i sposobu korzystania z nich. Prezydent wetuje kolejne ustawy, a rząd uznaje te decyzje za blokowanie działań większości parlamentarnej i zapowiada kolejne projekty ustaw.

Do przykładów należały weta wobec projektów wdrażających w 2026 r. Akt o usługach cyfrowych. Spór nie ogranicza się jednak do ustaw. Dotyczy także Trybunału Konstytucyjnego, składu zarządu Narodowego Banku Polskiego oraz relacji między Kancelarią Prezydenta a rządem, zwłaszcza Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

Jakie są kompetencje prezydenta?

Dr Anna Materska-Sosnowska zwróciła uwagę, że w Polsce obowiązuje system parlamentarno-gabinetowy, w którym za bieżącą politykę państwa odpowiada rząd z premierem na czele. Jej zdaniem działania Karola Nawrockiego są próbą poszerzenia roli prezydenta bez zmiany konstytucyjnych zasad ustroju.

Zdaniem politolożki strategia sprzeciwu wobec działań rządu, obejmująca nie tylko ustawy, lecz także inne formy współpracy, pogłębia polityczny impas. Wskazała przy tym na to, że prezydent nie przyjął świątecznego zaproszenia premiera. Jej zdaniem taka decyzja nie sprzyja rozmowie ani kompromisowi.

Materska-Sosnowska zwróciła też uwagę, że głęboka polaryzacja utrudnia porozumienie w sprawach, które powinny łączyć różne obozy polityczne. Wskazała przy tym na bezpieczeństwo państwa.

Spór o ambasadorów i Trybunał Konstytucyjny

Spór dotyczy także polityki zagranicznej, w tym nominacji ambasadorskich. Marcin Przydacz mówił, że kandydatur nowych ambasadorów nie uzgodniono z prezydentem. Materska-Sosnowska zaznaczyła z kolei, że nie przypomina sobie przepisu nakładającego na rząd taki obowiązek. Podkreśliła też, że za prowadzenie polityki zagranicznej odpowiada przede wszystkim Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Politolożka odniosła się także do sytuacji Trybunału Konstytucyjnego. W jej ocenie Trybunał zaczyna działać, ale dla obywateli nie jest to jeszcze wyraźnie odczuwalne z powodu zaległości w rozpoznawaniu spraw. Debata o możliwym resecie tej instytucji dzieli również środowisko prawnicze.

Materska-Sosnowska przywołała też publikację „The Wall Street Journal” dotyczącą pozycji Polski. Jak relacjonowała, rozwój gospodarczy, wydatki na obronność i znaczenie Polski dla bezpieczeństwa nie przekładają się w pełni na silniejszą pozycję kraju na arenie międzynarodowej, ponieważ przeszkadzają w tym głębokie spory wewnętrzne. Tę ocenę przytoczyła w programie.

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