Polska Policja złożyła do Prokuratury Krajowej oficjalne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Telewizję Republika.

Zawiadomienie dotyczy znieważenia i zniesławienia Komendanta Głównego Policji oraz funkcjonariuszy w związku z doniesieniami TV Republika o rzekomej, tajnej "grupie R", mającej uderzać w stację.

Policja stanowczo odrzuca te oskarżenia jako fałszywą narrację, podkreślając, że publikacje te krzywdzą funkcjonariuszy i niszczą zaufanie obywateli.

Awantura o tak zwaną „grupę R” znajduje swój finał w prokuraturze. Polska policja oficjalnie zareagowała na materiały emitowane na antenie stacji Tomasza Sakiewicza oraz wpisy powielane w mediach społecznościowych. Formacja uznała, że oskarżenia o istnienie nieformalnej struktury, która miała brać na celownik TV Republika, to uderzenie w dobre imię mundurowych.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw znieważenia i zniesławienia komendanta głównego oraz wskazanych funkcjonariuszy jest już w rękach śledczych z Prokuratury Krajowej. Policja wprost nazywa doniesienia stacji budowaniem fałszywej narracji.

"Nie ma zgody na rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji oraz przedstawianie okoliczności, które nie znajdują potwierdzenia w faktach" – przekazała formacja w ostrym komunikacie.

Zdaniem służb, takie publikacje nie tylko krzywdzą konkretnych policjantów, ale przede wszystkim niszczą zaufanie obywateli do munduru i poczucie bezpieczeństwa.

Tajna grupa i wielka polityka w tle

Wątek rzekomej „grupy R” od pewnego czasu regularnie pojawia się w prawicowych mediach. Według doniesień TV Republika, w działania mające uderzać w stację mieli być zaangażowani wpływowi politycy, w tym sam szef MSWiA Marcin Kierwiński. Temat stał się na tyle gorący, że był poruszany nawet z mównicy sejmowej, m.in. przez posła Macieja Małeckiego.

Policja stanowczo ucina te spekulacje, podkreślając, że funkcjonariusze realizują swoje zadania zgodnie z literą prawa. Głos w sprawie zabrało także kierownictwo resortu. Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek już wcześniej zapowiedział podjęcie zdecydowanych kroków prawnych wobec osób, które rozpowszechniają te oskarżenia.

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