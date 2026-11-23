20 listopada 2026 r. Andrzej Domański został zaprzysiężony na wicepremiera

Dług publiczny liczony według metodologii EDP wyniósł w II kwartale 2026 r. około 2,6 bln zł

Agencja Moody’s obniżyła rating Polski, wskazując na pogorszenie perspektyw finansów publicznych

Artur Bartoszewicz skrytykował nominację oraz tempo wzrostu długu publicznego

Domański został wicepremierem w czasie rosnącego długu

Andrzej Domański jest ministrem finansów od końca 2023 r., a od 24 lipca 2025 r. pełni także funkcję ministra finansów i gospodarki. 20 listopada 2026 r. został zaprzysiężony na wicepremiera w Pałacu Prezydenckim.

Nominacja nastąpiła w czasie ostrej debaty o stanie finansów publicznych. Według danych Ministerstwa Finansów dług publiczny liczony według unijnej metodologii EDP przekroczył w 2026 r. 60 proc. PKB. W II kwartale wyniósł około 2,6 bln zł, co odpowiadało około 64–65 proc. PKB.

Moody’s obniżyła rating Polski

Agencja Moody’s obniżyła w 2026 r. rating Polski z A2 do A3. W uzasadnieniu wskazała na trwałe pogorszenie perspektyw finansów publicznych, utrzymujące się wysokie deficyty i rosnące koszty obsługi długu. Decyzję skomentował także prezydent Karol Nawrocki, podkreślając ryzyko dalszego wzrostu zadłużenia w relacji do PKB.

W „Porannym Ringu” Artur Bartoszewicz skrytykował nominację Domańskiego. Jego zdaniem nie wynikała ona z poprawy sytuacji finansowej państwa, lecz była polityczną odpowiedzią na podejmowane przez opozycję próby odwołania ministra. Zaznaczył, że przedstawia własną ocenę, a nie oficjalne uzasadnienie powołania wicepremiera.

Dług publiczny i spór o niezależność NBP

Zdaniem Bartoszewicza, jeśli obecne tempo wzrostu zadłużenia się utrzyma, dług może w ciągu trzech lub czterech lat ponownie się podwoić. Ekonomista przekonywał, że bieżące dane nie pokazują pełnej skali problemu, ponieważ o jego skutkach przesądza przede wszystkim długofalowa polityka fiskalna. Zastrzegł, że jest to jego własna analiza.

W debacie publicznej trwa także spór o niezależność Narodowego Banku Polskiego oraz postępowanie wobec jego prezesa Adama Glapińskiego. Bartoszewicz podkreślał, że stabilna polityka pieniężna i niezależność banku centralnego mają znaczenie dla inwestorów finansujących polski dług. Jego zdaniem dalszy przebieg tego sporu może zależeć od wyników przyszłych wyborów.

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