Trzy obiekty spadły w województwach lubelskim i podkarpackim. Nikt nie ucierpiał

Prokuratura wstępnie zidentyfikowała zabezpieczone szczątki jako fragmenty pocisków manewrujących Ch-101

Jacek Raubo podkreślił, że NATO może reagować także bez uruchamiania art. 5

Ekspert mówił o potrzebie szybszego ostrzegania mieszkańców i organizowania ćwiczeń dla ludności cywilnej

Trzy obiekty spadły na terytorium Polski

Do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej doszło w nocy z piątku na sobotę, podczas zmasowanych rosyjskich ataków na Ukrainę. Trzy obiekty spadły w Nowym Lipowcu w województwie lubelskim, a także w Rudniku nad Sanem i Mołodyczy w województwie podkarpackim.

Prokuratura Okręgowa w Lublinie poinformowała o wstępnej identyfikacji szczątków jako części pocisków manewrujących Ch-101. Na miejscu pracowali żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz służby techniczne. Zabezpieczyli fragmenty do dalszych badań. Śledztwo trwa. W rządowych komunikatach incydent określano jako prawdopodobną prowokację.

NATO może działać także bez uruchamiania art. 5

Brak podstaw do uruchomienia art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego nie oznacza, że sojusznicy nie mogą reagować, podkreślił dr Jacek Raubo. Wśród możliwych działań wymienił wzmacnianie wschodniej flanki, lepszą współpracę sił powietrznych oraz rozmieszczanie dodatkowych wojsk i sprzętu w państwach najbardziej narażonych na podobne incydenty.

Decyzje Rady Północnoatlantyckiej mogą mieć wymiar polityczny i wojskowy, a zarazem wzmacniać odstraszanie, ocenił ekspert. Zaznaczył jednak, że uzgodnienie wspólnej reakcji 32 państw jest trudniejsze, gdy incydent nie oznacza jeszcze otwartego konfliktu. Za wymagające szerokiej koordynacji uznał m.in. postulaty dotyczące ochrony części ukraińskiej przestrzeni powietrznej przez NATO.

Alarm rozległ się około godzinę po eksplozji

W Rudniku nad Sanem alarm przeciwbombowy uruchomiono około godziny 7.30, mniej więcej godzinę po eksplozji rakiety. Karolina Pajączkowska przekazała, że sygnał rozległ się dopiero po otwarciu urzędu gminy.

System powiadamiania, ostrzegania i alarmowania wymaga gruntownych zmian, ocenił Raubo. Zmiany powinny objąć sposoby docierania z ostrzeżeniami do mieszkańców, procedury oraz przepływ informacji między instytucjami. Ekspert wiązał obecne problemy z wieloletnimi zaniedbaniami w obronie cywilnej i ochronie ludności.

Potrzebne są też powszechne ćwiczenia z udziałem ludności cywilnej, firm i lokalnych społeczności, a nie tylko wojska i rezerwistów. Jako wzór wskazał rozwiązania stosowane na Tajwanie, w Singapurze i państwach nordyckich. Ćwiczenia obejmują tam ewakuację, korzystanie ze schronów i działanie przy zakłóconej komunikacji.

Obrona powietrzna i ochrona infrastruktury krytycznej

Ekspert podkreślił, że obrona powietrzna nie ogranicza się do przechwytywania pocisków nad terytorium kraju. To także rozpoznawanie możliwych miejsc startu pocisków, śledzenie ruchów samolotów i wymiana danych wywiadowczych. Kluczowa jest sieć różnych czujników i systemów wykrywania, od radarów naziemnych po urządzenia umieszczone na aerostatach. Jeden system nie wykryje skutecznie wszystkich zagrożeń.

Żaden system obrony powietrznej nie zapewni pełnej ochrony całego kraju przed masowym atakiem, zaznaczył Raubo. O rozmieszczeniu systemów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych decydują priorytety ochrony kraju, wojska i najważniejszej infrastruktury. Rozbudowa takiej osłony wymaga czasu, dostaw sprzętu, szkolenia załóg oraz połączenia systemów w jeden sprawnie działający mechanizm.

Potrzebne są także zmiany w przepisach, organizacji i zabezpieczeniach technicznych infrastruktury krytycznej. Chodzi między innymi o zasady wyposażania podmiotów odpowiedzialnych za tę infrastrukturę w systemy do zwalczania dronów, szkolenie personelu oraz współpracę z wojskiem i służbami podległymi Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

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