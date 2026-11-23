Trzy rosyjskie obiekty rozbiły się na Podkarpaciu podczas ostrzału Ukrainy

MON potwierdziło, że jednym z obiektów była rosyjska rakieta Kh-101

Krzysztof Śmiszek oczekuje od NATO wyraźniejszego sygnału odstraszającego wobec Rosji

Europoseł sprzeciwia się politycznym apelom o bezpośredni atak na Rosję

Trzy obiekty rozbiły się na Podkarpaciu

Do incydentu doszło w nocy z 20 na 21 listopada 2026 roku, podczas intensywnego rosyjskiego ostrzału Ukrainy. Trzy rosyjskie obiekty weszły w polską przestrzeń powietrzną, a następnie rozbiły się w miejscowościach Nowy Lipowiec, Rudnik nad Sanem i Mołodycz. Nikt nie został ranny.

Według Ministerstwa Obrony Narodowej były to dwie rakiety, w tym potwierdzona rakieta Kh-101, oraz prawdopodobnie dron odrzutowy. Polska i NATO uznały incydent za poważne naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Trwają postępowania wojskowe i prokuratorskie, a polskie władze rozmawiają z sojusznikami o dodatkowych środkach obrony powietrznej.

NATO ma odpowiedzieć stanowczo

W „Expressie Biedrzyckiej” Krzysztof Śmiszek podkreślał, że po incydencie uruchomiono obowiązujące procedury obronne. W ochronie polskiej przestrzeni powietrznej, jak mówił, uczestniczyli także żołnierze ze Szwecji i Holandii. Jego zdaniem o ewentualnej reakcji militarnej powinni decydować wojskowi i dowództwo NATO.

Śmiszek oczekiwał, że nadzwyczajne posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej przyniesie jasne stanowisko wobec Rosji. Jego zdaniem kolejne podobne incydenty nie powinny spotykać się wyłącznie z reakcją dyplomatyczną. Mówił o możliwości uruchomienia mechanizmów przewidzianych w Traktacie Północnoatlantyckim oraz o potrzebie częstszych ćwiczeń i przerzutu wojsk na wschodnią flankę NATO.

Po incydencie sekretarz generalny NATO przyjechał do Warszawy i zadeklarował solidarność Sojuszu. Polska zwróciła się o wzmocnienie obrony powietrznej. Część analiz, w tym opracowanie Instytutu Studiów nad Wojną, wskazywała, że zdarzenie mogło być prowokacją Kremla i testem reakcji NATO. Pojawiły się jednak również opinie, według których naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej mogło być przypadkowe.

Śmiszek ostrzega przed eskalacją i pyta o USA

Śmiszek krytykował polityków, którzy domagali się zestrzeliwania obiektów w polskiej przestrzeni powietrznej i nad Ukrainą, a także wystrzelenia polskich rakiet w kierunku Kaliningradu. Jego zdaniem takie postulaty, formułowane między innymi przez przedstawicieli Konfederacji i skrajnej prawicy, mogą doprowadzić do niekontrolowanej eskalacji. Za bezpieczniejsze uznał wzmacnianie obrony i pozostawienie decyzji wojskowym oraz dowództwu NATO.

Europoseł mówił też, że słowa Donalda Trumpa o Władimirze Putinie i jego próby porozumienia z rosyjskim przywódcą budzą wątpliwości co do amerykańskiej solidarności sojuszniczej. Podkreślał jednak, że polskie władze powinny utrzymywać intensywne kontakty z Pentagonem i administracją USA.

Alerty bezpieczeństwa: trzeba reagować na komunikaty

W rozmowie poruszono także kwestię przygotowania mieszkańców do sytuacji zagrożenia. Śmiszek przypominał, że po otrzymaniu alertu trzeba stosować się do komunikatów służb, na przykład odejść od okien i schronić się w bezpiecznym miejscu. Apelował, by nie blokować numerów, z których wysyłane są ostrzeżenia. W razie realnego zagrożenia takie komunikaty mogą być kluczowe.

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