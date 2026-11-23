Jarosław Kaczyński 11 listopada powiedział: - Będziemy działali w tym kierunku, żeby była jedna wielka lista, nie tylko do Senatu. Chodzi o listę do Sejmu. Tym samym prezes Prawa i Sprawiedliwości dał sygnał, że oczekuje szerokiego zjednoczenia prawicy nie tylko w kontekście tzw. paktu senackiego, ale również wyborów do Sejmu. Nie wszystkim jednak pasuje takie rozwiązanie.

W rozmowie z "Faktem" były doradca prezydneta Andrzeja Dudy, Łukasz Rzepecki ocenił, że takie podeście nie jest właściwe. Jego zdaniem może to tylko być na rękę Donaldowi Tuskowi: - Jarosław Kaczyński po raz kolejny proponuje jedną listę prawicy do Sejmu. To spełnienie marzeń Donalda Tuska. Taka jedna lista otrzyma mniej głosów i mniej mandatów, to realna szansa na utrzymanie władzy przez obecnego premiera - ocenił Rzepecki.

Przy okazji posłużył się przykładem z 2019 roku i jednej listy Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego, gdzie takie rozwiązanie nie dało dobrego rezultatu. - Z drugiej strony w ostatnich wyborach obecnie rządzący wystawili trzy listy i przejęli władzę. To najlepiej pokazuje, że ludzie chcą mieć wybór, a nie być zmuszani do głosowania na jedną listę. My ten wybór Polakom chcemy dać. To najkorzystniejszy scenariusz dla prawicy - powiedział.

Rzepecki przedstawił też stanowisko Konfederacji dotyczące jednej listy, z którą jest związany:

Dlatego Konfederacja całkowicie wyklucza pomysł jednej listy. Na Marszu Niepodległości nasz baner jasno pokazał, czego chcemy: nowej Polski, nowej polityki i nowych standardów. PiS i KO rządzą nieprzerwanie w Polsce od ponad 20 lat albo jedni, albo drudzy. Polacy są już tym ewidentnie zmęczeni. Czas na nowe rozdanie na scenie politycznej. Na drodze do potrzebnych zmian stoi dwóch skłóconych liderów politycznych, którzy nie potrafią zrozumieć, że szkodzą Polsce - podkreślił ostro.

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