Reset Trybunału Konstytucyjnego zakładałby wygaszenie kadencji obecnych sędziów i wybór nowego składu

Zmiana konstytucji wymaga w Sejmie większości dwóch trzecich głosów, czyli co najmniej 307 głosów za

Koalicja Obywatelska i Lewica nie uczestniczyły w konsultacjach prowadzonych przez Pałac Prezydencki

Spór dotyczy także zarzutów o skrócenie uwag sędziego Mariusza Ulmana w dokumentach konsultacyjnych

Rozmowy o resecie Trybunału Konstytucyjnego

Konsultacje zwołane przez Pałac Prezydencki dotyczą kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego i propozycji tzw. resetu tej instytucji. Jeden z rozważanych wariantów zakłada jednorazowe wygaszenie kadencji obecnych sędziów, a następnie wybór nowego składu na zmienionych zasadach. Takie rozwiązanie proponowało między innymi Polskie Stronnictwo Ludowe.

Według komunikatów Pałacu Prezydenckiego i relacji medialnych w rozmowach uczestniczyli przedstawiciele PSL, Polski 2050 oraz części innych klubów. Koalicja Obywatelska i Lewica deklarowały, że nie wezmą w nich udziału. Kancelaria Prezydenta informowała o wstępnej zgodności stanowisk w sprawie większości rozważanych rozwiązań, ale nie podjęto żadnych wiążących decyzji.

Dlaczego zmiana konstytucji jest mało realna?

Trwała zmiana zasad działania Trybunału wymagałaby nowelizacji konstytucji. Sejm musi ją uchwalić większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Później zmianę musi jeszcze poprzeć Senat bezwzględną większością głosów. W praktyce w Sejmie potrzeba co najmniej 307 głosów za.

W odtworzonej w programie wypowiedzi Donald Tusk ocenił, że zdobycie takiej większości w obecnym parlamencie byłoby bardzo trudne. Dodał, że jego środowisko uważa, iż konstytucja w wystarczającym stopniu reguluje tę kwestię.

Piotr Semka przekonywał, że bez poparcia Lewicy i Koalicji Obywatelskiej projekt nie ma szans na uchwalenie. Zdaniem Jana Wróbla małe szanse na realizację skomplikowanego planu mogą za to ułatwiać składanie politycznych deklaracji o gotowości do kompromisu, nawet jeśli nie przekładają się one na zmianę prawa.

Spór o materiały z konsultacji

Kontrowersje dotyczą także sposobu opracowania dokumentów z konsultacji. Pojawiły się zarzuty, że z opracowań przygotowanych na podstawie uwag sędziego Mariusza Ulmana usunięto około 20 proc. treści. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska, której przypisywano redagowanie dokumentów, zaprzeczała, by ingerowała w te uwagi.

W „Porannym Ringu” Jan Wróbel zwracał uwagę, że sposób skracania i redagowania stanowisk może wpływać na ocenę wiarygodności konsultacji. Piotr Semka podnosił z kolei, że sprawa rodzi pytania o wiarygodność osób pracujących nad propozycjami nowego modelu Trybunału.

Spór o reset TK dotyczy podstaw ustroju państwa: sposobu wyboru sędziów, legitymacji Trybunału i jego orzeczeń oraz zasad trójpodziału władzy. Każde trwałe rozwiązanie wymagałoby nie tylko politycznego porozumienia, lecz także spełnienia warunków koniecznych do zmiany konstytucji.

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