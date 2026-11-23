Polski poseł Franciszek Sterczewski został zatrzymany na lotnisku Ben Guriona w Tel Awiwie i odmówiono mu wjazdu na terytorium Izraela.

Poseł określił swoje przetrzymywanie jako "bezprawne" i twierdzi, że odmowa wjazdu jest "próbą cenzury i zastraszania", zapowiadając rychłą deportację.

Celem wizyty posła było dokumentowanie sytuacji Palestyńczyków na Zachodnim Brzegu, a sam Sterczewski otwarcie krytykował działania Izraela, mówiąc o "ludobójstwie w Gazie" i "czystce etnicznej".

Dramatyczne wieści od Franciszka Sterczewskiego. Polski poseł, który udał się na Bliski Wschód, utknął na lotnisku Ben Guriona w Tel Awiwie. Jak wynika z informacji przekazanych przez portal Polsat News, polityk został zatrzymany przez izraelskie służby i nie wpuszczono go na terytorium kraju.

14 godzin w zawieszeniu

Franciszek Sterczewski nie kryje oburzenia sytuacją, w jakiej się znalazł. Poseł poinformował w poniedziałek, że od 14 godzin jest bezprawnie przetrzymywany przez tamtejsze władze. Wszystko wskazuje na to, że jego wizyta w Izraelu zakończy się szybciej, niż planował.

- Mam być za chwilę deportowany - przekazał polityk. Według jego relacji odmowa wjazdu to „próba cenzury i zastraszania”.

Poseł przebywał w Izraelu jako członek delegacji parlamentarnej. Celem misji miało być dokumentowanie sytuacji Palestyńczyków na Zachodnim Brzegu. Sterczewski w mocnych słowach skomentował działania Izraela, pisząc o „ludobójstwie w Gazie” i „czystce etnicznej”, których jego zdaniem nie uda się ukryć przed światem mimo restrykcji wobec obserwatorów.

To nie był pierwszy raz

To nie pierwszy raz, kiedy Franciszek Sterczewski popada w konflikt z izraelskimi służbami granicznymi. Jak przypomina Polsat News, poseł został zatrzymany w tym kraju również w październiku 2025 roku.

Brał wtedy udział w Globalnej Flotylli Sumud, która próbowała dostarczyć pomoc humanitarną do Strefy Gazy w czasie trwania ofensywy Sił Obronnych Izraela. Wówczas polski polityk trafił do aresztu wraz z ponad 450 innymi uczestnikami akcji, co uniemożliwiło im dotarcie do potrzebujących Palestyńczyków.

W naszej galerii zobaczysz poprzedni raz, gdy Franciszek Starczewski został zatrzymany przez izraelskie siły:

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