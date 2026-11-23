Dziennikarze „Rzeczpospolitej” przeanalizowali 395 spółek Skarbu Państwa, ujawniając, że 219 osób we władzach tych firm ma powiązania z partiami obecnej koalicji rządzącej.

Większość z tych osób (117) powiązano z Trzecią Drogą (przede wszystkim z PSL), a także blisko 80 z Koalicją Obywatelską i niemal 20 z Lewicą.

Analiza dotyczyła obsady stanowisk po 1 stycznia 2024 roku, a dziennikarze zastrzegają, że rzeczywista liczba politycznie powiązanych osób może być wyższa.

Analiza przygotowana przez dziennikarzy „Rzeczpospolitej”, o której poinformowała PAP, objęła aż 395 spółek Skarbu Państwa oraz ponad tysiąc członków ich zarządów i rad nadzorczych. Wyniki zestawienia opublikowane w poniedziałek są jednoznaczne – na liście osób mających jasne związki z partiami tworzącymi rząd znalazło się 219 nazwisk.

Za punkt odniesienia w badaniu przyjęto 1 stycznia 2024 r., czyli czas bezpośrednio po powołaniu nowego gabinetu. Autorzy raportu zaznaczają, że przygotowana przez nich lista może nie obejmować wszystkich takich przypadków.

Trzecia Droga deklasuje partnerów

Absolutnym liderem w obsadzaniu stanowisk w państwowym biznesie okazała się Trzecia Droga. Z koalicji tworzonej przez PSL i Polskę 2050 wywodzi się ponad 100 osób wskazanych w zestawieniu. Jak podkreślono w raporcie, w tej grupie widać dużą przewagę działaczy związanych z PSL.

„Swoich” ludzi w strukturach Skarbu Państwa mają też pozostali koalicjanci. Prawie 80 nazwisk z listy powiązano z Koalicją Obywatelską, natomiast niemal 20 osób to przedstawiciele Lewicy.

Prześwietlili setki podmiotów

Dziennikarze, których ustalenia przytacza PAP, wykonali tytaniczną pracę. Sprawdzali dane w Krajowym Rejestrze Sądowym, Państwowej Komisji Wyborczej, analizowali oświadczenia majątkowe, strony internetowe ugrupowań oraz serwisy społecznościowe.

Z analizy wynika, że większość sprawdzanych spółek to niewielkie podmioty. Podlegają one nie tylko poszczególnym ministerstwom, ale również różnym agencjom i urzędom. Mechanizm obsadzania foteli jest prosty: to te organy wskazują kandydatów do rad nadzorczych, a rady wybierają następnie członków zarządów.

Co ciekawe, zaledwie 70 spośród blisko 400 badanych spółek ma swoją siedzibę w Warszawie. Pozostałe podmioty są rozsiane po całym kraju, co pokazuje skalę obecności osób powiązanych z polityką w lokalnych strukturach państwowego biznesu.

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