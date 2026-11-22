Bogucki przemawiał na placu Armii Krajowej

Niedzielny protest w Szczecinie był częścią ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Kluby „Gazety Polskiej”. Uczestnicy zgromadzili się na placu Armii Krajowej, przed Urzędem Miasta. Manifestacja miała być wyrazem poparcia dla Trybunału Konstytucyjnego i prezydenta Karola Nawrockiego.

Do zgromadzonych zwrócił się Zbigniew Bogucki. Szef Kancelarii Prezydenta przekonywał, że obecni na miejscu tworzą „wielką, biało-czerwoną, piękną wspólnotę”. Zaraz potem uderzył w rząd Donalda Tuska. Jego zdaniem działania obecnej władzy prowadzą do podziałów i osłabienia niezależności instytucji państwowych.

– Są ludzie, którzy chcą tę wspólnotę rozerwać. Są ludzie, którzy myślą, że tylko oni mają prawa. Tak, niestety, dzisiaj wygląda rząd Rzeczypospolitej, tak wyglądają działania premiera, niestety, i większości jego ministrów – mówił Bogucki.

„Dzisiaj Trybunał, jutro Sąd Najwyższy”

Szef Kancelarii Prezydenta przekonywał, że rząd powinien respektować niezależność Trybunału Konstytucyjnego i niezawisłość sędziów. Zarzucił koalicji rządzącej, że nie chce podlegać żadnej kontroli.

– Ten rząd nie chce być pod żadną kontrolą i dlatego wy, szanowni państwo, dlatego naród, dlatego Polacy, muszą powiedzieć temu rządowi „nie” – apelował do uczestników manifestacji.

Bogucki ostrzegał również przed dalszymi zmianami w najważniejszych instytucjach państwa. Według niego spór o Trybunał może mieć znacznie szersze konsekwencje.

– Dzisiaj Trybunał, jutro być może Sąd Najwyższy, później może Narodowy Bank Polski, a na koniec pewnie będą chcieli ograniczyć prerogatywy prezydenta – stwierdził.

Bogucki mówił o zagrożeniu dla polskiej suwerenności

W swoim wystąpieniu szef Kancelarii Prezydenta nawiązał także do Unii Europejskiej. Przekonywał, że osłabienie krajowych instytucji może doprowadzić do ograniczenia samodzielności Polski w stanowieniu prawa.

– Może się okazać, że polska suwerenność zostanie rozmieniona na drobne, w istocie zostanie oddana, że to gdzie indziej będą stanowić prawa, które mają wiązać Polaków – mówił.

Wskazywał przy tym na Brukselę i Berlin. To właśnie tam, według jego słów, miałyby zapadać decyzje dotyczące Polaków, gdyby krajowe instytucje utraciły swoją niezależność.

– Musimy ten zły czas, ten czas bezprawia skończyć – podsumował Bogucki.

„Nad Trybunałem powinna wisieć biało-czerwona flaga”

Po wystąpieniu Bogucki zabrał głos również w mediach społecznościowych. W opublikowanym wpisie stwierdził, że nad Trybunałem Konstytucyjnym powinna wisieć biało-czerwona flaga, a nie – jak to określił – flaga Koalicji Obywatelskiej.

Szef Kancelarii Prezydenta przekonywał, że rządzący znaleźli się w sporze z wieloma środowiskami prawniczymi. Powoływał się między innymi na stanowiska przedstawicieli Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Naczelnej Rady Adwokackiej, a także opinie konstytucjonalistów.

Bogucki przywołał również sondaż, który – jak napisał – ma pokazywać, że Polacy chcą zmian w Trybunale i zakończenia kryzysu prawnego. Podkreślił, że przywrócenie niezależności TK jest jednym z celów prezydenta.

Protesty odbywały się także w innych miastach

Szczecin nie był jedynym miejscem niedzielnych manifestacji. Na 22 listopada protesty w obronie Trybunału Konstytucyjnego zaplanowano również w Wałbrzychu, Zamościu, Skierniewicach i Katowicach. W Warszawie trwa natomiast protest w formie miasteczka namiotowego przed siedzibą TK.

Spór o Trybunał pozostaje jednym z najostrzejszych konfliktów politycznych w Polsce. Prezydent Karol Nawrocki zainicjował rozmowy z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych, które mają doprowadzić do wypracowania rozwiązania kryzysu. Jak informowała Kancelaria Prezydenta, podczas kolejnych konsultacji 18 listopada udało się uzgodnić około 70 proc. proponowanych rozwiązań.

Nad Trybunałem Konstytucyjnym powinna wisieć biało-czerwona flaga, a nie flaga Koalicji Obywatelskiej‼️ Polacy chcą naprawy TK‼️ Dzisiaj natomiast niewątpliwie nad Trybunałem Konstytucyjnym wisi flaga Koalicji czy Platformy Obywatelskiej. Ja co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Pani Korwin-Piotrowska, ci ludzie, którzy są w Trybunale, pan premier Tusk i pan Żurek zostali sami. I Prezes Sądu Najwyższego, Kolegium Sądu Najwyższego, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, mamy też cztery opinie wybitnych konstytucjonalistów, pan Matczak, który krytycznie podchodził do tego, co robiło Prawo i Sprawiedliwość, czy do niektórych działań pana Prezydenta. Naprawdę wszyscy mówią, że to jest pełne bezprawie. Rządzący, mam tu na myśli pana premiera, też czytają sondaże. Chociażby ostatni sondaż „Rzeczpospolitej”, który wskazuje, że Polacy chcą odnowienia Trybunału, chcą zakończenia tego bałaganu prawnego, ustrojowego, a także tego bezprawia. Tam powinna wisieć biało-czerwona flaga! Tam powinni zasiadać niezawiśli sędziowie w niezależnym Trybunale. To jest cel Prezydenta‼️— Zbigniew Bogucki🇵🇱 (@BoguckiZbigniew) November 22, 2026

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