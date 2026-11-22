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Bogucki przemawiał na placu Armii Krajowej
Niedzielny protest w Szczecinie był częścią ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Kluby „Gazety Polskiej”. Uczestnicy zgromadzili się na placu Armii Krajowej, przed Urzędem Miasta. Manifestacja miała być wyrazem poparcia dla Trybunału Konstytucyjnego i prezydenta Karola Nawrockiego.
Do zgromadzonych zwrócił się Zbigniew Bogucki. Szef Kancelarii Prezydenta przekonywał, że obecni na miejscu tworzą „wielką, biało-czerwoną, piękną wspólnotę”. Zaraz potem uderzył w rząd Donalda Tuska. Jego zdaniem działania obecnej władzy prowadzą do podziałów i osłabienia niezależności instytucji państwowych.
– Są ludzie, którzy chcą tę wspólnotę rozerwać. Są ludzie, którzy myślą, że tylko oni mają prawa. Tak, niestety, dzisiaj wygląda rząd Rzeczypospolitej, tak wyglądają działania premiera, niestety, i większości jego ministrów – mówił Bogucki.
„Dzisiaj Trybunał, jutro Sąd Najwyższy”
Szef Kancelarii Prezydenta przekonywał, że rząd powinien respektować niezależność Trybunału Konstytucyjnego i niezawisłość sędziów. Zarzucił koalicji rządzącej, że nie chce podlegać żadnej kontroli.
– Ten rząd nie chce być pod żadną kontrolą i dlatego wy, szanowni państwo, dlatego naród, dlatego Polacy, muszą powiedzieć temu rządowi „nie” – apelował do uczestników manifestacji.
Bogucki ostrzegał również przed dalszymi zmianami w najważniejszych instytucjach państwa. Według niego spór o Trybunał może mieć znacznie szersze konsekwencje.
– Dzisiaj Trybunał, jutro być może Sąd Najwyższy, później może Narodowy Bank Polski, a na koniec pewnie będą chcieli ograniczyć prerogatywy prezydenta – stwierdził.
Bogucki mówił o zagrożeniu dla polskiej suwerenności
W swoim wystąpieniu szef Kancelarii Prezydenta nawiązał także do Unii Europejskiej. Przekonywał, że osłabienie krajowych instytucji może doprowadzić do ograniczenia samodzielności Polski w stanowieniu prawa.
– Może się okazać, że polska suwerenność zostanie rozmieniona na drobne, w istocie zostanie oddana, że to gdzie indziej będą stanowić prawa, które mają wiązać Polaków – mówił.
Wskazywał przy tym na Brukselę i Berlin. To właśnie tam, według jego słów, miałyby zapadać decyzje dotyczące Polaków, gdyby krajowe instytucje utraciły swoją niezależność.
– Musimy ten zły czas, ten czas bezprawia skończyć – podsumował Bogucki.
„Nad Trybunałem powinna wisieć biało-czerwona flaga”
Po wystąpieniu Bogucki zabrał głos również w mediach społecznościowych. W opublikowanym wpisie stwierdził, że nad Trybunałem Konstytucyjnym powinna wisieć biało-czerwona flaga, a nie – jak to określił – flaga Koalicji Obywatelskiej.
Szef Kancelarii Prezydenta przekonywał, że rządzący znaleźli się w sporze z wieloma środowiskami prawniczymi. Powoływał się między innymi na stanowiska przedstawicieli Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Naczelnej Rady Adwokackiej, a także opinie konstytucjonalistów.
Bogucki przywołał również sondaż, który – jak napisał – ma pokazywać, że Polacy chcą zmian w Trybunale i zakończenia kryzysu prawnego. Podkreślił, że przywrócenie niezależności TK jest jednym z celów prezydenta.
Protesty odbywały się także w innych miastach
Szczecin nie był jedynym miejscem niedzielnych manifestacji. Na 22 listopada protesty w obronie Trybunału Konstytucyjnego zaplanowano również w Wałbrzychu, Zamościu, Skierniewicach i Katowicach. W Warszawie trwa natomiast protest w formie miasteczka namiotowego przed siedzibą TK.
Spór o Trybunał pozostaje jednym z najostrzejszych konfliktów politycznych w Polsce. Prezydent Karol Nawrocki zainicjował rozmowy z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych, które mają doprowadzić do wypracowania rozwiązania kryzysu. Jak informowała Kancelaria Prezydenta, podczas kolejnych konsultacji 18 listopada udało się uzgodnić około 70 proc. proponowanych rozwiązań.