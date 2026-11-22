Premier udostępnił poruszającą historię

„To jest naprawdę piękna historia” – napisał Donald Tusk w serwisie X. Do wpisu dołączył serce. Jego komentarz nawiązywał do historii opisanej przez rzecznika rządu Adama Szłapkę. Ten zwrócił uwagę na los małej Hani, która przyszła na świat dzięki in vitro. Dziewczynka urodziła się w 24. tygodniu ciąży, a więc jako skrajny wcześniak.

Szłapka podkreślił, że mama dziewczynki może spędzić z nią więcej czasu dzięki wydłużonemu urlopowi macierzyńskiemu dla rodziców wcześniaków. To właśnie ten szczegół sprawia, że historia Hani jest nie tylko opowieścią o rodzinnej radości, ale także o zmianach, które mają realne znaczenie dla rodziców i ich dzieci.

Nawet 15 tygodni dodatkowego urlopu

Nowe przepisy weszły w życie 19 marca 2025 roku. Wprowadziły tak zwany uzupełniający urlop macierzyński. Wcześniej czas, który rodzice spędzali przy szpitalnym łóżeczku lub inkubatorze, był wliczany do zwykłego urlopu macierzyńskiego. Po powrocie dziecka do domu rodzinom zostawało więc mniej czasu na wspólne życie.

Teraz jest inaczej. Rodzice dzieci urodzonych przed ukończeniem 28. tygodnia ciąży lub ważących w chwili narodzin nie więcej niż 1000 gramów mogą otrzymać maksymalnie 15 dodatkowych tygodni urlopu. W przypadku innych wcześniaków przewidziano do ośmiu tygodni. Wysokość zasiłku za ten okres wynosi 100 proc. podstawy wymiaru.

Rodzice odzyskują czas, który wcześniej spędzali w szpitalu

Dodatkowy urlop ma pomóc rodzinom, które zamiast cieszyć się pierwszymi tygodniami życia dziecka w domu, muszą mierzyć się ze strachem o jego zdrowie. W przypadku skrajnych wcześniaków pobyt w szpitalu może trwać wiele tygodni, a czasem nawet kilka miesięcy.

Jak pokazują dane ZUS, rozwiązanie jest wykorzystywane przez rodziców. Do końca 2025 roku zasiłek za okres uzupełniającego urlopu otrzymało 3,9 tys. osób. To wsparcie, które pozwala rodzinom odzyskać choć część czasu straconego podczas długiej hospitalizacji dziecka.

Historia Hani przypomina, że za przepisami i urzędowymi decyzjami stoją konkretni ludzie. Dla rodziców wcześniaka każdy dodatkowy dzień spędzony z dzieckiem może mieć ogromne znaczenie.

To jest naprawdę piękna historia❤️ https://t.co/TzH1yDXA5a— Donald Tusk (@donaldtusk) November 22, 2026

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