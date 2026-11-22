Policjanci dostali specjalne wyposażenie

Sprawa zaczęła się od pisma zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Tomasza Michułki z 29 października. Dokument skierowano do komendantów wojewódzkich. Polecono w nim utrzymanie oddziałów prewencji w gotowości do natychmiastowego wyjazdu w dniach od 2 do 8 listopada. Wśród wyposażenia wymieniono m.in. pistolety maszynowe, kamizelki kuloodporne i hełmy.

Dokument szybko stał się przedmiotem politycznych komentarzy. Grzegorz Braun odczytał go podczas manifestacji przed Trybunałem Konstytucyjnym. Pojawiły się sugestie, że policja przygotowuje się do działań przeciwko protestującym. Policja stanowczo zaprzeczyła, by przygotowania miały związek z wydarzeniami wokół TK. Wskazała na zagrożenia związane z aktami sabotażu i dywersji.

Kierwiński mówi o zagrożeniu ze strony obcych służb

W niedzielę 22 listopada do sprawy odniósł się minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. W nagraniu opublikowanym w internecie wyjaśnił, że specjalne wyposażenie policjantów było elementem operacji związanej z bezpieczeństwem wschodniej granicy.

– Celem tego pisma i celem tej operacji było tak naprawdę zabezpieczenie naszej granicy w związku z sygnałami o bardzo poważnym zagrożeniu dywersją i sabotażem ze strony obcych służb – przekazał szef MSWiA.

Jak twierdzi minister, w działania zaangażowano nie tylko policję. Na granicę z obwodem królewieckim skierowano również funkcjonariuszy Straży Granicznej, wojsko i służby specjalne. Kierwiński przekonywał, że zdecydowana reakcja pozwoliła uniknąć niebezpiecznych zdarzeń.

– Ta twarda, bezkompromisowa postawa doprowadziła do tego, że nic złego się nie wydarzyło – stwierdził.

Minister żąda przeprosin od polityków PiS

Kierwiński nie krył pretensji do polityków opozycji. Przypomniał, że wcześniej oskarżali oni rząd o przygotowywanie policji do użycia broni przeciwko polskim obywatelom. Zdaniem ministra takie sugestie były nieuzasadnione i uderzały w funkcjonariuszy.

– Mówiłem im wtedy na komisji: jeszcze będziecie połykać własne języki, jeszcze będziecie przepraszać polską policję za te haniebne kłamstwa – mówił szef MSWiA.

Na koniec zwrócił się bezpośrednio do polityków PiS. – Dziś czas, jeżeli macie resztki honoru, powiedzieć przepraszam – zaapelował.

Policja zawiadomiła prokuraturę

Sprawa ma również wymiar prawny. 5 listopada Policja poinformowała o skierowaniu do Prokuratora Krajowego zawiadomienia dotyczącego publikacji w mediach społecznościowych. Chodziło o wpisy sugerujące, że funkcjonariusze zostali uzbrojeni po to, by tłumić protest pod Trybunałem Konstytucyjnym.

Policja argumentowała, że rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat działań funkcjonariuszy godzi w autorytet państwa i może wpływać na poczucie bezpieczeństwa obywateli.

Wyjaśnienia ministra nie zakończyły jednak dyskusji o okolicznościach operacji. Wcześniejsze publikacje wskazywały, że szczegóły zagrożenia nie zostały publicznie ujawnione. Kierwiński zapewnia, że działania służb miały związek z bezpieczeństwem granicy, a nie z protestami w Warszawie.

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