Centrum Walki z Dezinformacją intensywnie monitoruje przestrzeń informacyjną po tym, jak pojawiły się doniesienia o ukraińskim ataku na obwód królewiecki. Jak poinformował w niedzielę wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski, w sieci odnotowano liczne rosyjskie przekazy dezinformacyjne, które mają uderzać w stabilność regionu i relacje międzynarodowe.

Sytuacja jest poważna, bo rosyjska propaganda nie przebiera w środkach. Wiceminister zaapelował o zachowanie czujności i opieranie się wyłącznie na oficjalnych komunikatach polskich służb.

Bezczelne kłamstwa Moskwy

Wiceminister Olszewski ujawnił, jakie konkretnie kłamstwa kolportuje obecnie rosyjska strona. Wśród fałszywych przekazów znalazły się absurdalne twierdzenia, jakoby wojska niemieckie stacjonujące w Polsce koordynowały ukraiński atak na obwód królewiecki.

To jednak nie wszystko. Rosyjska dezinformacja próbuje również przekonywać, że Polacy i Litwini atakują Rosję za pomocą ukraińskich rakiet. Inne kłamliwe narracje sugerują, że Ukraińcy uderzają w rosyjskie cele, by wciągnąć Polskę do wojny, a nawet że to samo NATO zaatakowało Królewiec.

Wybuchy w rosyjskiej bazie

Napięcie wzrosło po doniesieniach o domniemanym sobotnim ataku dronów na cele w obwodzie królewieckim. Jak przekazał ukraiński kanał Exilenova+, który regularnie informuje o skutkach uderzeń w Rosji, w portowym mieście Bałtyjsk zarejestrowano liczne eksplozje i odgłosy dronów. To właśnie tam znajduje się kluczowa baza rosyjskiej Floty Bałtyckiej.

Na te doniesienia ostro zareagowała już strona litewska. Szef MSZ Litwy Kestutis Budrys oświadczył w nocy z soboty na niedzielę, że Wilno „kategorycznie odrzuca krążące w sieciach społecznościowych pogłoski”. Minister zapewnił, że Litwa nie brała udziału w ataku i nie pozwoliła na wykorzystanie swojej przestrzeni powietrznej do nalotów na obiekty w Rosji.