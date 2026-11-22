Trump szykował wielki szczyt. Wszystko rozbiło się o atom

Kulisy niedoszłego spotkania Trumpa z Kim Dzong Unem opisał portal południowokoreańskiego dziennika „Chosun Ilbo”, powołując się na ustalenia amerykańskiego „Wall Street Journal”. Według tych doniesień administracja USA rozważała kilka scenariuszy, które mogłyby doprowadzić do rozmów obu przywódców.

Na stole miały znaleźć się nawet bardzo daleko idące propozycje. Waszyngton rozważał formalne zakończenie wojny koreańskiej z lat 1950–1953. Amerykanie byli też gotowi na wydanie oświadczenia, które nie uznawałoby oficjalnie Korei Północnej za państwo posiadające broń jądrową, ale jednocześnie nie wymagałoby od Pjongjangu całkowitej likwidacji programu nuklearnego.

Kim chciał uznania atomowego arsenału

Amerykanie mieli w zamian oczekiwać od Korei Północnej ograniczenia prób nuklearnych i testów rakietowych. Rozważano również otwarcie biur łącznikowych, co mogłoby być pierwszym krokiem do nawiązania formalnych stosunków dyplomatycznych między obydwoma państwami.

Problemem okazały się jednak oczekiwania Kim Dzong Una. Jak informuje „Wall Street Journal”, północnokoreański przywódca naciskał na uznanie jego kraju za państwo posiadające broń jądrową. Konkretne warunki przedstawione przez Pjongjang nie zostały ujawnione, wiadomo jednak, że nie zostały zaakceptowane przez Amerykanów.

Już w lutym 2026 roku Kim sygnalizował, że pokojowe współistnienie obu państw jest możliwe, ale pod jednym warunkiem: Stany Zjednoczone muszą zaakceptować północnokoreański program nuklearny. W przeciwnym razie, jak ostrzegał, oba kraje czeka „wieczna konfrontacja”.

Trump próbował nawet wysłać list. Nie dostał odpowiedzi

Starania o ponowne spotkanie z północnokoreańskim przywódcą trwają już od ubiegłego roku. Trump miał próbować skontaktować się z Kimem telefonicznie, ale nie doczekał się odpowiedzi. Nie zrezygnował jednak z prób nawiązania kontaktu.

Prezydent USA napisał później list, który przedstawiciele Białego Domu przekazali dyplomatom północnokoreańskiej misji przy ONZ w Nowym Jorku. Reakcja Pjongjangu miała być wyjątkowo chłodna. Podczas kolejnego spotkania na forum Narodów Zjednoczonych przedstawiciel Korei Północnej rzucił amerykańskiemu dyplomacie zamkniętą kopertę z listem.

Trump zapewnia: Jeszcze się spotkamy

Ostatecznie podczas listopadowej podróży Trumpa do Azji nie doszło do spotkania z Kim Dzong Unem. Amerykański prezydent nie ukrywał jednak, że liczy na rozmowy w przyszłości.

W wywiadzie dla NBC News zapewnił, że ma „dobre relacje z przywódcą Korei Północnej”, choć tym razem do spotkania nie doszło. Dodał również: „Spotkamy się kiedyś”.

Nie byłoby to pierwsze spotkanie obu polityków. Podczas swojej pierwszej kadencji Trump spotkał się z Kimem trzykrotnie. Po raz pierwszy w czerwcu 2018 roku w Singapurze, następnie w lutym 2019 roku w Hanoi, a po raz trzeci w czerwcu 2019 roku w strefie zdemilitaryzowanej na granicy obu państw koreańskich. Na razie jednak kolejny rozdział tej dyplomatycznej historii pozostaje otwarty.

Laury Biznesu 2026 - Swiatłana Cichanouska