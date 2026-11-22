Trzynasta i czternasta emerytura są opodatkowane w chwili wypłaty, jednak po zakończeniu roku urząd skarbowy sprawdza całkowity dochód emeryta. Jeżeli okaże się, że całkowity dochód mieścił się w kwocie wolnej od podatku (30 tys. zł), pobrane wcześniej zaliczki wrócą do niego w formie zwrotu podatku.

W 2026 r. zarówno trzynasta, jak i pełna czternasta emerytura wyniosły 1978,49 zł brutto. Oznacza to, że do rocznych dochodów emeryta należy doliczyć niemal 4 tys. zł dodatkowych świadczeń.

Osoby otrzymujące emerytury rzędu co najmniej 2500 zł brutto miesięcznie zazwyczaj przekraczają kwotę wolną od podatku wynoszącą 30 tys. zł rocznie. W efekcie zwrot jest niewielki albo nie ma go wcale.

Natomiast jeżeli senior przez większość roku pobierał świadczenie w wysokości około 2 tys. zł brutto miesięcznie, jego roczne dochody wraz z trzynastką i czternastką mogą nadal mieścić się w granicach kwoty wolnej od podatku. W takiej sytuacji pobrane wcześniej zaliczki mogą okazać się nadpłatą.

W praktyce najubożsi seniorzy mogą odzyskać wiosną 2027 r. od około 200 do 500 zł. Największe zwroty trafią do osób pobierających świadczenia bardzo zbliżone do minimalnej emerytury wynoszącej 1978,49 zł brutto.

Warto pamiętać, że dokładna wysokość zwrotu zależy od wysokości emerytury, kwoty otrzymanej czternastki oraz zaliczek na podatek pobranych przez ZUS. Z tego powodu poszczególni seniorzy mogą otrzymać różne kwoty zwrotu.