- Zdzisława Różańska została nową senatorką z województwa lubuskiego (okręg nr 20), wygrywając wybory uzupełniające z poparciem 42,68%.
- Wybory uzupełniające były konieczne z powodu śmierci jej męża, generała Mirosława Różańskiego, który był dotychczasowym senatorem.
- Frekwencja wyborcza w tych wyborach była bardzo niska i wyniosła zaledwie 13,78%, co stanowi znaczący spadek w porównaniu do poprzednich wyborów parlamentarnych.
Niedzielne głosowanie w okręgu nr 20, obejmującym Zieloną Górę oraz powiaty krośnieński, świebodziński i zielonogórski, zakończyło się wyraźnym zwycięstwem kandydatki KWW Koalicji 15 Października, Zdzisławy Różańskiej. Na nauczycielkę z zawodu, a prywatnie żonę zmarłego senatora, głos oddało 14 159 wyborców, co przełożyło się na 42,68 proc. poparcia.
Wybory uzupełniające były konieczne po bolesnej stracie, jakiej doświadczyła rodzina i polska polityka. Generał broni Mirosław Różański, który w 2023 roku zdobył mandat z miażdżącą przewagą, zmarł 24 sierpnia w wieku 63 lat. Ceniony dowódca przez kilka lat zmagał się z chorobą nowotworową. Teraz jego misję w Izbie Wyższej będzie kontynuować żona.
Znane nazwiska bez szans
Zdzisława Różańska nie miała łatwego zadania, bo na liście kandydatów nie brakowało rozpoznawalnych postaci. Drugi wynik w wyścigu o fotel senatora uzyskał Janusz Kubicki. Były prezydent Zielonej Góry (KWW Po Pierwsze Lubuskie) przekonał do siebie 10 196 osób (30,74 proc.).
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Dopiero na trzecim miejscu uplasowała się Joanna Senyszyn. Była posłanka Lewicy i nauczycielka akademicka, startująca z własnego komitetu Nowa Fala, mogła liczyć na 4 960 głosów, co dało jej zaledwie 14,95 proc. poparcia. Listę zamknął Tomasz Naruszewicz z Konfederacji Korony Polskiej z wynikiem 11,63 proc. (3 858 głosów).
Pustki w lokalach wyborczych
Mimo gorących nazwisk na listach, Lubuszanie nie ruszyli masowo do urn. Frekwencja okazała się wręcz fatalna i wyniosła zaledwie 13,78 proc. To ogromny spadek w porównaniu do wyborów z października 2023 roku, kiedy to w tym samym okręgu do głosowania poszło aż 71,26 proc. uprawnionych.
Głosowanie trwało od godziny 7 do 21, a nad jego przebiegiem czuwały 284 obwody. Choć zainteresowanie było znikome, wynik PKW jest jednoznaczny – mandat senatora pozostaje w rodzinie Różańskich. Warto przypomnieć, że nieodżałowany generał, zanim trafił do polityki, był jednym z najważniejszych oficerów Wojska Polskiego i Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. W poprzednich wyborach zaufało mu ponad 104 tys. osób.