Zdzisława Różańska została nową senatorką z województwa lubuskiego (okręg nr 20), wygrywając wybory uzupełniające z poparciem 42,68%.

Wybory uzupełniające były konieczne z powodu śmierci jej męża, generała Mirosława Różańskiego, który był dotychczasowym senatorem.

Frekwencja wyborcza w tych wyborach była bardzo niska i wyniosła zaledwie 13,78%, co stanowi znaczący spadek w porównaniu do poprzednich wyborów parlamentarnych.

Niedzielne głosowanie w okręgu nr 20, obejmującym Zieloną Górę oraz powiaty krośnieński, świebodziński i zielonogórski, zakończyło się wyraźnym zwycięstwem kandydatki KWW Koalicji 15 Października, Zdzisławy Różańskiej. Na nauczycielkę z zawodu, a prywatnie żonę zmarłego senatora, głos oddało 14 159 wyborców, co przełożyło się na 42,68 proc. poparcia.

Wybory uzupełniające były konieczne po bolesnej stracie, jakiej doświadczyła rodzina i polska polityka. Generał broni Mirosław Różański, który w 2023 roku zdobył mandat z miażdżącą przewagą, zmarł 24 sierpnia w wieku 63 lat. Ceniony dowódca przez kilka lat zmagał się z chorobą nowotworową. Teraz jego misję w Izbie Wyższej będzie kontynuować żona.

Znane nazwiska bez szans

Zdzisława Różańska nie miała łatwego zadania, bo na liście kandydatów nie brakowało rozpoznawalnych postaci. Drugi wynik w wyścigu o fotel senatora uzyskał Janusz Kubicki. Były prezydent Zielonej Góry (KWW Po Pierwsze Lubuskie) przekonał do siebie 10 196 osób (30,74 proc.).

Dopiero na trzecim miejscu uplasowała się Joanna Senyszyn. Była posłanka Lewicy i nauczycielka akademicka, startująca z własnego komitetu Nowa Fala, mogła liczyć na 4 960 głosów, co dało jej zaledwie 14,95 proc. poparcia. Listę zamknął Tomasz Naruszewicz z Konfederacji Korony Polskiej z wynikiem 11,63 proc. (3 858 głosów).

Pustki w lokalach wyborczych

Mimo gorących nazwisk na listach, Lubuszanie nie ruszyli masowo do urn. Frekwencja okazała się wręcz fatalna i wyniosła zaledwie 13,78 proc. To ogromny spadek w porównaniu do wyborów z października 2023 roku, kiedy to w tym samym okręgu do głosowania poszło aż 71,26 proc. uprawnionych.

Głosowanie trwało od godziny 7 do 21, a nad jego przebiegiem czuwały 284 obwody. Choć zainteresowanie było znikome, wynik PKW jest jednoznaczny – mandat senatora pozostaje w rodzinie Różańskich. Warto przypomnieć, że nieodżałowany generał, zanim trafił do polityki, był jednym z najważniejszych oficerów Wojska Polskiego i Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. W poprzednich wyborach zaufało mu ponad 104 tys. osób.

Quiz: My podajemy nazwisko, a Ty dopasowujesz partie. Pytania proste jak drut! Pytanie 1 z 15 Jarosław Kaczyński: Platforma Obywatelska Prawo i Sprawiedliwość Liga Polskich Rodzin Następne pytanie