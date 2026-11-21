Szef NATO zabrał głos po naruszeniu polskiej przestrzeni

Mark Rutte podczas sobotniej wizyty w Warszawie odniósł się do groźnej sytuacji, do której doszło w nocy z czwartku na piątek. W czasie rosyjskich ataków na Ukrainę obiekty latające wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną, a trzy z nich spadły na terenie Lubelszczyzny i Podkarpacia.

Sekretarz generalny NATO nazwał to niebezpiecznym incydentem. Podkreślił, że pozostawał w kontakcie zarówno z premierem, jak i prezydentem Polski.

– Polska jest mocnym sojusznikiem, macie tutaj świetne wojska, a teraz musimy dokładnie ustalić, co się stało – powiedział Rutte.

„NATO będzie bronić każdego centymetra”

Szef Sojuszu zapewnił, że sprawa jest oceniana poważnie. Dowódca sił NATO w Europie ma dokładnie przeanalizować, gdzie pojawiły się zagrożenia dla systemu odstraszania i obrony. Jeśli będzie taka potrzeba, Sojusz wprowadzi odpowiednie zmiany.

Czy podobny incydent może się powtórzyć? Rutte przyznał, że nie jest w stanie tego wykluczyć. Złożył jednak Polakom jednoznaczną deklarację.

– NATO będzie bronić każdego centymetra polskiego terytorium – zapewnił sekretarz generalny.

Dodatkowe wojska i samolot AWACS dla Polski?

Po piątkowym incydencie polski rząd chce również wzmocnienia obrony wschodniej flanki NATO. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział wystąpienie do Ruttego o wydzielenie dodatkowych sił i środków na potrzeby operacji Eastern Sentry.

Wśród potrzebnych zdolności wymienił dodatkowy samolot wczesnego ostrzegania AWACS. Rozmawiał także z polskim przedstawicielem przy NATO Jackiem Najderem o możliwości zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Sojuszu.

Co z amerykańskimi bazami w Polsce?

Dziennikarze pytali również Ruttego o możliwość zwiększenia liczebności amerykańskich baz wojskowych w Polsce. Sekretarz generalny NATO zaznaczył, że jest to sprawa między Warszawą a Waszyngtonem.

Przypomniał, że Amerykanie prowadzą obecnie przegląd rozmieszczenia swoich sił w Europie. Zastrzegł jednak, że nie wszystkie informacje na ten temat mogą być ujawniane publicznie.

Tymczasem w piątek szef MON poinformował o trzech miejscach upadku obiektów: Mołodyczu, Rudniku nad Sanem i Nowym Lipowcu. W dwóch przypadkach mogły to być rakiety, a w trzecim najprawdopodobniej dron odrzutowy. Nikt nie ucierpiał, nie odnotowano też uszkodzeń infrastruktury, w tym krytycznej.

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