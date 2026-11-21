„Atak na jednego z nas to atak na całą Unię”

Przewodnicząca Komisji Europejskiej nie kryła oburzenia. Na platformie X potępiła próbę zamachu, do której miało dojść na terytorium Danii. Podkreśliła, że takie działania są całkowicie niedopuszczalne i stanowią zagrożenie dla całej Wspólnoty.

– Jeśli Rosja liczy na to, że osłabi nasze wsparcie dla Ukrainy, osiągnie skutek dokładnie odwrotny do zamierzonego. Nasza determinacja będzie tylko rosnąć – zadeklarowała von der Leyen.

Szefowa KE wyraziła też solidarność z Danią i pozostałymi państwami członkowskimi, które stają się celem rosyjskich działań. „Atak na jednego z nas jest atakiem na całą naszą Unię” – napisała.

Rosyjskie zagrożenia przestają być tylko hybrydowe

Von der Leyen zwróciła uwagę, że działania Rosji w Europie przybierają coraz bardziej niebezpieczną formę. Jej zdaniem zagrożenia hybrydowe stają się coraz mniej „hybrydowe”, a coraz bardziej rzeczywiste.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej zapowiedziała, że Unia ma narzędzia, by reagować. Wśród nich wymieniła zespoły szybkiego reagowania oraz sankcje wobec osób odpowiedzialnych za takie działania.

Zapowiedziała również przedstawienie nowej europejskiej strategii bezpieczeństwa. Ma ona wzmocnić gotowość państw UE do reagowania na zagrożenia oraz ich zdolności odstraszania.

Dwóch zatrzymanych w Danii. Rosyjski trop

W piątek duńska służba bezpieczeństwa PET poinformowała o zatrzymaniu dwóch członków gangu LTF. Są oni podejrzani o przygotowywanie zamachu na Kyivstonera, ukraińsko-amerykańskiego rapera. Według duńskich służb zleceniodawcą miał być rosyjski wywiad.

Nie jest to pierwszy przypadek tego rodzaju podejrzeń w Europie. Do podobnej sytuacji doszło w sierpniu w Polsce. Polski resort dyplomacji ocenił, że wydarzenia w Danii są kolejnym przykładem kryminalnych działań Rosji na terytorium państwa należącego do Unii Europejskiej.

Sprawa ponownie stawia pytania o bezpieczeństwo europejskich państw i metody, jakimi rosyjskie służby próbują prowadzić działania poza granicami swojego kraju.

Laury Biznesu 2026 - Swiatłana Cichanouska