Wszystko zaczęło się od publikacji tygodnika „Do Rzeczy”, który opisał krążącą plotkę o rzekomej „gospodarskiej wizycie” obecnego i byłego premiera w Nowym Sączu. Donald Tusk i Mateusz Morawiecki mieliby się spotkać na terenie posiadłości biznesmena Zbigniewa Jakubasa. Atmosferę podgrzał fakt, że właściciel Newagu to znany donator Platformy Obywatelskiej. Autorzy tekstu zaznaczyli jednak od razu, że to niepotwierdzone informacje, a jedno z ich źródeł ma być powiązane z Suwerenną Polską.

Rosół, pierogi i wezwanie od prawnika

Prawdziwa lawina ruszyła jednak, gdy temat podchwycił Oskar Szafarowicz. Młody działacz prawicowy nie bawił się w niedopowiedzenia i na platformie X przedstawił barwną relację z rzekomego spotkania, do którego miało dojść w piątek, 20 listopada.

- Zaczęło się od rosołu, na drugie pierogi. Potem już twarda polityka - ogłosił Szafarowicz, sugerując, że polityczni wrogowie biesiadowali w najlepsze w jednej z luksusowych restauracji.

Na reakcję otoczenia Mateusza Morawieckiego nie trzeba było długo czekać. Pełnomocnik byłego premiera, poseł Paweł Jabłoński, przeszedł do konkretów. Do Szafarowicza trafiło już oficjalne wezwanie prawne. Żądania są twarde: natychmiastowe usunięcie wpisów, zamieszczenie oświadczenia przyznającego, że treść wpisu była nieprawdziwa, oraz wpłata 10 tys. zł na Caritas Polska. Jeśli aktywista nie spełni tych warunków, sprawa trafi na drogę sądową.

„Wyssane z palca kłamstwo”

Głos w sprawie zabrał również były rzecznik rządu Piotr Müller, który nie szczędził złośliwości pod adresem Szafarowicza.

- Oczywiście wyssane z palca kłamstwo - uciął krótko, porównując działacza do Mikołaja Wasiewicza z Koalicji Obywatelskiej i apelując, by koledzy „nie pozabijali się w tej piaskownicy”.

Szybko pojawiły się też konkretne dowody na to, że do żadnej tajnej kolacji z Tuskiem dojść nie mogło. Dziennikarz Polsatu Marcin Fijołek ujawnił, że w krytycznym czasie nagrywał z Mateuszem Morawieckim program, a były szef rządu miał wówczas zupełnie inne problemy na głowie.

- Ciężko było zgrać termin, bo miał szpitalne historie z żoną i rano, i wieczorem. Więc pudło - napisał Fijołek w mediach społecznościowych, kpiąc z rzekomego „spinu”.

Nawet jeden z autorów pierwotnego tekstu w „Do Rzeczy”, Piotr Gociek, ostatecznie przyznał wprost, że opisywał jedynie plotkę, odcinając się od traktowania tych rewelacji jako faktu. Wszystko wskazuje na to, że „polityczny obiad stulecia” istniał jedynie w internetowych wpisach, za które teraz może przyjść słono zapłacić.

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