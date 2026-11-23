Polacy są niemal równo podzieleni w ocenie Karola Nawrockiego.

Prezydent cieszy się największym poparciem w najmłodszej grupie wiekowej, co jest zaskakującym trendem w kontraście do negatywnych ocen wśród osób z wyższym wykształceniem.

Ocena prezydentury jest drastycznie różna w zależności od preferencji politycznych.

Najnowsze badanie przeprowadzone przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski nie pozostawia złudzeń: Polska jest rozdarta w ocenie Karola Nawrockiego. Różnica między zwolennikami a przeciwnikami głowy państwa jest minimalna i mieści się w granicach błędu statystycznego. To prawdziwa walka o głosy i serca obywateli, w której szala zwycięstwa przechyla się o włos.

Zgodnie z wynikami sondażu niemal połowa, bo 49,6 proc. Polaków, wystawia Nawrockiemu ocenę pozytywną. Z kolei 48 proc. respondentów patrzy na jego działalność krytycznie. Tak niewielki dystans pokazuje, że każda decyzja prezydenta jest analizowana pod lupą przez dwa niemal równe obozy.

Młodzi stawiają na Nawrockiego

Najbardziej zaskakujący wniosek z badania płynie jednak z analizy grup wiekowych. Okazuje się, że Karol Nawrocki największe powody do zadowolenia ma wśród najmłodszych. To właśnie w grupie osób od 18. do 29. roku życia prezydent cieszy się najwyższym poparciem. Młodzi Polacy najwyraźniej znajdują w jego prezydenturze coś, co do nich trafia, w przeciwieństwie do osób z wyższym wykształceniem - to właśnie w tej grupie pojawiła się ponad połowa wszystkich negatywnych wskazań w sondażu.

Złe oceny i bastion poparcia

Sondaż obnaża również brutalną prawdę o politycznych barwach Polaków. Podział na obóz rządzący i opozycję jest w tym przypadku wręcz totalny. Wśród wyborców koalicji rządzącej zła ocena działalności Karola Nawrockiego jest niemal powszechna - aż 97 proc. z nich źle ocenia jego pracę.

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda po drugiej stronie barykady. Wśród zwolenników opozycji aż 88 proc. ma o działalności prezydenta pozytywne zdanie.

W naszej galerii zobaczysz Karola Nawrockiego na treningu z Mannym Pacquiao:

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