Marcin Józefaciuk złożył do Komisji Etyki Poselskiej wniosek o ukaranie Romana Fritza

Interwencja dotyczyła flagi Izraela wywieszonej podczas obchodów Dnia Patrona szkoły

Dyrekcja szkoły podkreślała historyczny i upamiętniający charakter wywieszenia flagi

Minister edukacji zwróciła się do marszałka Sejmu w sprawie zasad interwencji w szkołach

Spór o flagę Izraela w szkole w Rybniku

Roman Fritz w połowie listopada wszedł do Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku, rozmawiał z kierownictwem placówki i opublikował nagranie w mediach społecznościowych. Powodem interwencji było wywieszenie flagi Izraela podczas obchodów Dnia Patrona, Henryka Sławika.

Kierownictwo szkoły wyjaśniało, że flaga miała charakter historyczny i upamiętniający, a nie była deklaracją poparcia dla współczesnej polityki państwa Izrael. Na miejsce wezwano policję, która uznała, że nie doszło do czynu zabronionego.

Nie chodziło o flagę, lecz o sposób interwencji

Marcin Józefaciuk podkreślił, że jego wniosek do Komisji Etyki Poselskiej dotyczy nie samego celu interwencji, lecz sposobu jej przeprowadzenia. Jego zdaniem poseł powinien wcześniej poinformować szkołę o wizycie. Dodał, że sam zapowiada interwencje w placówkach oświatowych z odpowiednim wyprzedzeniem.

W jego ocenie wejście do szkoły bez zapowiedzi i rozpoczęcie nagrywania dyrekcja mogła odebrać jako zachowanie agresywne. Podkreślał, że dyrekcja odpowiada za bezpieczeństwo uczniów i powinna wiedzieć, kto oraz w jakim celu wchodzi na teren szkoły.

Podkreślał też, że dyrektor ma obowiązek przyjąć posła, ale nie musi robić tego natychmiast. Jego zdaniem przepisy nie powinny pozwalać przedstawicielom żadnego ugrupowania na kontakt z uczniami bez wcześniejszego uprzedzenia szkoły.

Minister edukacji chce jasnych zasad

Po interwencji minister edukacji Barbara Nowacka zwróciła się do marszałka Sejmu o doprecyzowanie zasad wykonywania mandatu parlamentarnego w szkołach. Z doniesień medialnych wynika, że podobne wnioski w sprawie zachowania Romana Fritza zgłaszali także marszałek Sejmu i Ministerstwo Edukacji.

W programie „Ósma Runda” Józefaciuk ocenił, że podobne interwencje w instytucjach publicznych bywają narzędziem politycznej walki i mogą prowadzić do konfliktów. Sprawa z Rybnika ponownie otworzyła dyskusję o granicach poselskich interwencji oraz o bezpieczeństwie i porządku w szkołach.

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