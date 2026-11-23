Miller wskazał członkostwo w NATO i UE oraz relacje z sąsiadami jako trwałe priorytety Polski

Za najważniejszą korzyść z UE uznał dostęp Polski do wspólnego rynku

Były premier ocenił, że wypowiedź Kaczyńskiego nie była zapowiedzią wyjścia Polski z UE

Miller uznał, że normalizacja relacji z Rosją wymagałaby zmian politycznych w tym kraju

Fundamenty polskiej polityki zagranicznej po 1989 roku

Leszek Miller podkreślił rolę Krzysztofa Skubiszewskiego, pierwszego ministra spraw zagranicznych po 1989 roku. Jego zdaniem to wówczas wyznaczono główne kierunki polskiej polityki zagranicznej: orientację euroatlantycką, wejście Polski do NATO, integrację z Unią Europejską oraz ułożenie na nowo relacji z Niemcami i Rosją.

Polska weszła do NATO w 1999 roku, a pięć lat później do Unii Europejskiej. Miller uznał, że cele wyznaczone na początku transformacji w dużej mierze udało się osiągnąć, a pozostałe nadal wyznaczają kierunek polityki państwa.

Dlaczego wspólny rynek UE jest tak ważny?

Miller przekonywał, że korzyści z członkostwa w Unii nie sprowadzają się do pieniędzy z Brukseli. Za najważniejszą uznał obecność Polski na wspólnym rynku, który zapewnia swobodny przepływ towarów, kapitału i osób. Jego zdaniem wyjście z UE najmocniej uderzyłoby właśnie w te gospodarcze powiązania.

Temat wrócił po wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego podczas Krynica Forum 28 października 2026 roku. Prezes PiS mówił o możliwości rozpoczęcia negocjacji w sprawie wystąpienia z UE na podstawie art. 50 Traktatu o UE, gdyby zawiodły inne sposoby reformowania Wspólnoty. Miller uznał, że interpretowanie tych słów jako zapowiedzi uruchomienia procedury wyjścia jest nadmierne. Podkreślił, że taką decyzję mógłby podjąć tylko rząd mający większość w parlamencie.

Miller wiązał wzrost antyunijnej retoryki z debatą o pogłębianiu integracji, centralizacji Unii i nadmiarem regulacji. Zaznaczył, że część tych zjawisk daje argumenty środowiskom eurosceptycznym, które przedstawiają decyzje unijnych instytucji jako ograniczanie suwerenności państw członkowskich.

Brak kontaktów z Rosją i Białorusią

Miller przekonywał, że bez kontaktów z Rosją i Białorusią trudno prowadzić pełną politykę wschodnią. Zwracał uwagę, że polscy przywódcy, ministrowie spraw zagranicznych i zespoły robocze nie spotykają się z przedstawicielami obu państw. Stosunki z Moskwą i Mińskiem pozostają poważnie zaburzone od rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku.

Sprzeciwił się ocenianiu dawnych kontaktów polskich polityków z Władimirem Putinem wyłącznie przez pryzmat obecnej sytuacji. Przypomniał, że w czasach resetu w relacjach między Waszyngtonem a Moskwą, zainicjowanego przez administrację Baracka Obamy, kontakty z Rosją były zgodne z ówczesnym szerszym kierunkiem polityki międzynarodowej.

Miller uznał, że w przyszłości możliwe będzie unormowanie stosunków polsko-rosyjskich, tak jak z czasem unormowały się relacje z Niemcami po wojnie. Zastrzegł jednak, że wymagałoby to głębokiej zmiany politycznej w Rosji i dojścia do władzy innych ludzi.

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