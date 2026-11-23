Prezydent zawetował ustawę, która miała wdrożyć w Polsce część unijnych przepisów o usługach cyfrowych (DSA)

Po wecie Karola Nawrockiego rząd zapowiedział przygotowanie nowego projektu ustawy

Zdaniem Antoniego Dudka przed wyborami prezydent może częściej wetować ustawy

Spór dotyczy także tego, kto powinien decydować o usuwaniu treści z sieci

Prezydent zawetował ustawę o treściach w sieci

W połowie listopada 2026 r. Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Była ona częścią przygotowywanego przez rząd wdrożenia unijnego Aktu o usługach cyfrowych (DSA).

Ustawa miała umożliwić szybkie wydawanie nakazów ograniczenia dostępu do nielegalnych treści oraz przyznać część uprawnień krajowym organom, między innymi Urzędowi Komunikacji Elektronicznej. Prezydent argumentował jednak, że urzędnicy otrzymaliby zbyt szerokie uprawnienia. Wskazywał również, że z powodu braku działającego Trybunału Konstytucyjnego nie mógł skierować ustawy do kontroli konstytucyjnej, dlatego ją zawetował.

Rząd podzielił wdrożenie DSA na kilka ustaw. Po wecie zapowiedział przygotowanie nowego projektu, ponieważ pełne wdrożenie unijnych przepisów jest obowiązkiem państw Unii Europejskiej.

Dlaczego prezydent ma częściej sięgać po weto?

Zdaniem Antoniego Dudka kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego nie jest jedynym powodem, dla którego Karol Nawrocki często korzysta z prawa weta. Politolog ocenił, że prezydent sięga po ten instrument także w sporze z rządem Donalda Tuska.

W miarę zbliżania się wyborów parlamentarnych Nawrocki może częściej wetować ustawy uchwalane przez większość rządową, by umacniać swoją pozycję po prawej stronie sceny politycznej, ocenił Dudek. Zastrzegł, że to jego prognoza, a nie zapowiedź prezydenta. Nawrocki sprawuje urząd od sierpnia 2025 r., a jego weta pozostają jednym z głównych źródeł napięcia między Pałacem Prezydenckim a rządem.

Kto powinien decydować o usuwaniu treści z sieci?

Spór nie dotyczy wyłącznie prezydenckiego weta, lecz także zasad usuwania nielegalnych treści z internetu. Zwolennicy nowych przepisów podkreślają potrzebę szybkiej reakcji. Ich krytycy obawiają się z kolei, że urzędnicy mogliby zbyt głęboko ingerować w wolność słowa.

W ocenie Dudka o naruszeniach prawa i dóbr osobistych powinny rozstrzygać sprawnie działające sądy, nie urzędnicy. Zwrócił jednak uwagę, że obecny stan sądownictwa utrudnia oparcie całego systemu na szybkiej kontroli sądowej.

Dudek zwrócił również uwagę na odpowiedzialność wielkich platform cyfrowych, które zarabiają na rozpowszechnianiu treści, także dezinformacji. Jego zdaniem jedna polska ustawa nie wystarczy, by skutecznie uregulować działalność globalnych firm technologicznych, takich jak Meta, właściciel Facebooka. Skuteczne rozwiązanie wymagałoby działań na poziomie Unii Europejskiej.

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