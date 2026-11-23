Kluczowe rozmowy w sprawie przyszłości Trybunału Konstytucyjnego zostały zawieszone, pogrążając polityczny kompromis w impasie.

Warunek Jarosława Kaczyńskiego oraz wewnętrzne podziały w koalicji rządzącej blokują reformę, zwłaszcza w kwestii statusu sędziów.

Sprawdź, dlaczego reset konstytucyjny jest coraz mniej realny i co to oznacza dla stabilności polskiego prawa.

Jeszcze kilka dni temu wydawało się, że politycy różnych ugrupowań mogą dojść do porozumienia w sprawie przyszłości Trybunału Konstytucyjnego. Teraz szanse na kompromis wyraźnie zmalały. Jak opisuje Onet, negocjacje prowadzone pod auspicjami Kancelarii Prezydenta zostały zawieszone, a jeden z ich uczestników ocenia, że w praktyce może to oznaczać koniec rozmów.

Wszystko po trzech rundach spotkań, podczas których udało się zbliżyć stanowiska w wielu kwestiach. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki informował nawet, że uczestnicy uzgodnili około 70 proc. proponowanych rozwiązań. Przełom jednak nie nastąpił.

Sytuacja zmieniła się, gdy Jarosław Kaczyński publicznie przedstawił warunek poparcia zmian w Trybunale Konstytucyjnym. Prezes PiS zażądał ustąpienia rządu Donalda Tuska i powołania prezydenckiego rządu technicznego. Według rozmówców Onetu po tej deklaracji przedstawiciele PiS uczestniczący w negocjacjach, Andrzej Śliwka i Marcin Warchoł, wyraźnie zaostrzyli stanowisko. Tym samym inicjatywa, której patronował Karol Nawrocki, znalazła się w impasie.

O co poszło w sprawie TK? Spór o sędziów

Jednym z najtrudniejszych punktów negocjacji okazała się przyszłość obecnego składu TK. W marcu Sejm wybrał sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ale prezydent odebrał ślubowanie tylko od dwojga. Pozostała czwórka złożyła je w Sejmie, bez udziału głowy państwa.

PSL zaproponowało rozwiązanie, zgodnie z którym dotychczasowi sędziowie mieliby przejść w stan spoczynku z zachowaniem pełnego uposażenia. PiS sprzeciwia się jednak objęciu takimi przepisami osób, których status prawny kwestionuje. To właśnie ta kwestia stała się jedną z głównych przeszkód w osiągnięciu porozumienia. Zbigniew Bogucki ogłosił zawieszenie rozmów, nie wyznaczając terminu kolejnego spotkania.

Kancelaria Prezydenta oczekuje teraz propozycji od klubów i kół parlamentarnych. Karol Nawrocki deklaruje gotowość poparcia kompromisu, jeśli ugrupowania same go wypracują. Na razie jednak trudno wskazać polityczną większość zdolną poprzeć wspólny projekt.

Kosiniak-Kamysz nie odpuszcza. PSL chce zmian

Zawieszenie negocjacji w Pałacu Prezydenckim nie oznacza końca inicjatywy ludowców. Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział kontynuowanie prac nad własnym projektem zmian konstytucyjnych, który PSL przedstawiło 5 listopada. Partia chce przeprowadzić dalsze konsultacje z prawnikami i wysłuchanie publiczne. Następnie zamierza skierować projekt do Sejmu.

— Zawieszenie rozmów u prezydenta nie zmienia naszych planów — powiedział Onetowi szef klubu PSL Krzysztof Paszyk.

Propozycja ludowców przewiduje możliwość stwierdzenia przez Zgromadzenie Narodowe, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, że Trybunał Konstytucyjny trwale utracił zdolność do działania. Następnie miałaby zostać wybrana nowa, 15-osobowa obsada TK. Projekt zakłada udział prezydenta w uzgadnianiu listy kandydatów oraz konieczność uzyskania szerokiego poparcia parlamentarzystów. Właśnie dlatego realizacja tego planu wymagałaby porozumienia ponad podziałami politycznymi.

PSL rośnie w sondażach

Spór o Trybunał Konstytucyjny ma także drugie, wyborcze dno. PSL próbuje pokazać, że potrafi prowadzić własną politykę, nawet gdy oznacza to różnicę zdań z największym koalicjantem, Koalicją Obywatelską. Ludowcy mają powody do ostrożnego optymizmu. W najnowszym sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” PSL, startując samodzielnie, uzyskało 5,04 proc. poparcia. W poprzednim badaniu tej pracowni partia miała 3,34 proc., co oznacza wzrost o 1,7 pkt proc. To wynik szczególnie istotny dla Władysława Kosiniaka-Kamysza, który zapowiada przygotowania do samodzielnego startu w kolejnych wyborach parlamentarnych.

Nie oznacza to jednak, że PSL może już być spokojne o wejście do Sejmu. Wynik 5,04 proc. daje ludowcom zaledwie 0,04 pkt proc. przewagi nad progiem wyborczym. Dodatkowo pojedynczy sondaż nie przesądza o trwałej zmianie poparcia ani nie dowodzi, że to właśnie inicjatywa dotycząca TK odpowiada za wzrost notowań.

Tusk nie chce resetu TK

Pomysł PSL nie budzi entuzjazmu w Koalicji Obywatelskiej. Donald Tusk uważa, że sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym nie powinny rozstrzygać partyjne negocjacje prowadzone pod patronatem prezydenta. Premier stoi na stanowisku, że sędziowie wybrani przez Sejm zgodnie z prawem powinni móc wykonywać swoje obowiązki. Tymczasem projekt ludowców zakłada daleko idącą zmianę zasad funkcjonowania TK, obejmującą również wymianę jego składu.

Dla KO poparcie takiego rozwiązania oznaczałoby trudną politycznie decyzję. Partia musiałaby wytłumaczyć wyborcom, dlaczego osoby, których prawa do orzekania broniła, miałyby przejść w stan spoczynku. Z kolei PSL argumentuje, że bez szerokiego porozumienia spór o Trybunał może powrócić po kolejnych wyborach, jeśli zmieni się większość parlamentarna.

Czy reset konstytucyjny jest jeszcze możliwy? Liczby są bezlitosne

Przed ludowcami stoi nie tylko polityczna, ale również formalna przeszkoda. Aby wnieść poselski projekt zmiany konstytucji, potrzeba podpisów co najmniej 92 posłów. PSL dysponuje 32 mandatami, więc musi znaleźć dodatkowych 60 parlamentarzystów gotowych poprzeć inicjatywę już na etapie jej zgłoszenia.

To dopiero początek. Do uchwalenia zmiany konstytucji potrzebna jest większość co najmniej dwóch trzecich głosów w Sejmie, w obecności minimum połowy ustawowej liczby posłów, a następnie bezwzględna większość w Senacie. Karol Nawrocki mógłby sam przedstawić projekt zmiany konstytucji, ale nawet prezydencka inicjatywa nie rozwiązałaby problemu braku odpowiedniej większości parlamentarnej.

Na razie więc plan resetu Trybunału Konstytucyjnego pozostaje polityczną propozycją, a nie uzgodnioną reformą. Jarosław Kaczyński postawił warunek, którego spełnienie wydaje się mało prawdopodobne, Donald Tusk nie widzi potrzeby takiego porozumienia, a Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada dalszą walkę o projekt. Największą niewiadomą pozostaje to, czy ludowcy znajdą wystarczająco wielu sojuszników.

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