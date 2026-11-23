Prezydent Karol Nawrocki od poniedziałku (23.11) do wtorku (24.11) przebywać będzie z oficjalną wizytą w Argentynie, a od środy (25.11) do piątku (27.11) w Chile. Prezydent spotka się m.in. z przywódcami obu państw oraz Polonią. Jak wskazała w komunikacie kancelaria prezydenta, w dniach 23-27 listopada prezydent Karol Nawrocki złoży oficjalne wizyty w Argentynie i Chile. Marcin Przydacz podkreślił, że to pierwsza od ponad 20 lat wizyta polskiego prezydenta w tej części regionu.

W poniedziałek w stolicy Argentyny - Buenos Aires - prezydent spotka się z Polakami mieszkającymi w tym kraju, którym ma wręczyć m.in. odznaczenia państwowe.

We wtorek planowana jest ceremonia złożenia wieńca pod Pomnikiem Generała Jose de San Martina. Później Karol Nawrocki spotka się z prezydentem Argentyny Javierem Milei. W planach jest rozmowa obu prezydentów w wąskim gronie.

W środę prezydent uda do stolicy Chile, czyli Santiago, gdzie wręczy odznaczenia przedstawicielom lokalnej Polonii. W czwartek ma złożyć wieniec pod pomnikiem generała Bernardo O’Higginsa. Później spotka się prezydentem Chile, którym jest Jose Antonio Kast. Obu prezydentów czekają rozmowy w wąskim gronie, rozmowy plenarne oraz spotkanie z mediami.

W czwartek z kolei planowane jest spotkanie prezydenta Nawrockiego z Sekretarzem Wykonawczym CEPAL, czyli Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych ds. Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Funkcję tę pełni Jose Manuel Salazar-Xirinachs. Natomiast w piątek prezydent odwiedzi kopalnię miedzi i molibdenu Sierra Gorda, w której udziały ma polski KGHM, a także miejsce budowy Ekstremalnie Wielkiego Teleskopu.

Ostatnim punktem wizyty prezydenta będzie Obserwatorium Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk, położone na wzgórzu Cerro Murphy w Chile.