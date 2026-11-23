Karol Nawrocki rozpoczął wizytę w Argentynie. We wtorek spotka się z prezydentem Javierem Mileiem.

Polska zabiega o bliższą współpracę przed grudniowym szczytem G20 w Miami.

To pierwsza od 31 lat wizyta polskiego prezydenta w Argentynie. W programie znalazły się również spotkania z Polonią.

Karol Nawrocki rozpoczął w poniedziałek, 23 listopada, oficjalną wizytę w Argentynie. Jak informuje Kancelaria Prezydenta RP, jednym z najważniejszych punktów podróży będzie zaplanowana na wtorek rozmowa z prezydentem Javierem Mileiem. Spotkanie w Buenos Aires ma odbyć się w wąskim gronie, a wśród tematów znajdą się współpraca gospodarcza i kwestie międzynarodowe.

Podróż nie jest przypadkowa. Polska prowadzi działania dyplomatyczne związane z grupą G20, a Argentyna należy do jej stałych członków. W grudniu w Miami ma odbyć się szczyt tego forum. Rozmowa z Mileiem jest więc dla polskiej strony okazją do przedstawienia swoich priorytetów przed spotkaniem światowych przywódców.

— Trzeba zabiegać o Argentynę. Polska ma tutaj swoje priorytety — podkreślił szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Od wizyty Wałęsy minęło 31 lat. Teraz do Buenos Aires przyjechał Nawrocki

Wizyta ma również historyczny wymiar. Ostatnim polskim prezydentem, który odwiedził Argentynę, był Lech Wałęsa. Miało to miejsce w 1995 roku, czyli 31 lat temu. Przez ponad trzy dekady nie doszło do kolejnej wizyty polskiej głowy państwa w tym kraju. Obecna podróż ma zatem służyć nie tylko rozmowom z argentyńskimi władzami, ale także ożywieniu bezpośrednich kontaktów politycznych. Argentyna jest pierwszym przystankiem pięciodniowej podróży Karola Nawrockiego po Ameryce Południowej. Kolejnym będzie Chile, gdzie zaplanowano następne spotkania polityczne oraz wydarzenia związane ze współpracą gospodarczą.

Co Polska chce uzyskać? W tle G20 i kontakty gospodarcze

Według Marcina Przydacza polska delegacja zamierza rozmawiać m.in. o doświadczeniach transformacji ustrojowej, budowaniu gospodarki wolnorynkowej i odpowiedzialnym rozwoju. Wśród zapowiadanych zagadnień znalazła się również walka z korupcją.

Istotnym elementem podróży mają być kontakty gospodarcze. Kancelaria Prezydenta liczy, że rozmowy na najwyższym szczeblu pomogą zacieśnić współpracę przedsiębiorców z Polski, Argentyny i Chile. Na razie nie ogłoszono jednak konkretnych porozumień ani kontraktów. To, czy dyplomatyczne rozmowy przełożą się na nowe przedsięwzięcia gospodarcze, będzie można ocenić dopiero na podstawie ich rezultatów.

Ważne spotkanie z Polonią. Polska społeczność świętuje jubileusz

Karol Nawrocki podczas pobytu w Buenos Aires spotka się także z przedstawicielami miejscowej Polonii. Według danych przywołanych przez Marcina Przydacza społeczność polonijna w Argentynie liczy co najmniej 200 tys. osób. W programie poniedziałkowych wydarzeń znalazły się ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych i flag RP oraz wizyta w Domu Polskim, będącym siedzibą Związku Polaków w Argentynie. Organizacja obchodzi w tym roku setną rocznicę działalności.

Po zakończeniu wizyty w Argentynie prezydent uda się do Chile. Tam również zaplanowano rozmowy z władzami państwa i spotkania z Polonią. Najbliższe dni pokażą, jakie ustalenia przyniesie pierwsza od ponad trzech dekad prezydencka wizyta w Buenos Aires.

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