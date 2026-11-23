W nowym sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” sojusz partii obecnej koalicji rządzącej (54 proc.) pokonałby wspólny blok ugrupowań prawicowych (46 proc.).

Badanie zmuszało ankietowanych do jednoznacznego wyboru między dwoma blokami politycznymi, nie uwzględniając odpowiedzi „nie wiem / nie mam zdania”.

Zdaniem politologa prof. Kazimierza Kika wyniki odzwierciedlają jedynie obecne emocje, a do wyborów w 2027 r. układ sił mogą jeszcze zmienić spory na prawicy oraz sytuacja międzynarodowa.

Trwają przygotowania do kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2027 r. Partie prawicowe pracują nad tzw. paktem senackim, czyli wspólną listą kandydatów, która ma im pomóc przejąć władzę w wyższej izbie parlamentu. Być może Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja Wolność i Niepodległość, Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna oraz Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego zdecydują się również na wystawienie wspólnych list do Sejmu.

Ugrupowania koalicji rządowej nie chcą na razie słyszeć o wspólnym starcie w wyborach. Na kogo jednak zagłosowaliby Polacy, gdyby mieli do wyboru wyłącznie blok prawicy oraz sojusz Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Nowej Lewicy, Polski 2050 i Unii Centrum?

W sondażu Instytutu Badań Pollster, zrealizowanym dla „Super Expressu”, większość ankietowanych (54 proc.) postawiłaby na partie posiadające obecnie większość w parlamencie. Z kolei oddanie głosu na opozycyjny blok prawicowy deklaruje 46 proc. badanych.

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W ankiecie należało wskazać jedną z dwóch opcji – nie przewidziano odpowiedzi „nie wiem / nie mam zdania”.

Politolog prof. Kazimierz Kik jest zdania, że wynik sondażu odzwierciedla aktualne emocje wyborców, a te dynamicznie się zmieniają wraz z sytuacją w Polsce i za granicą. – Za wcześnie jest, żeby stwierdzić, czy jeden lub drugi blok polityczny będzie miał szansę na władzę po wyborach jesienią 2027 r. Żyjemy w okresie wielkich przemian i wiele będzie zależało od czynników zewnętrznych. Zobaczymy, jaki będzie wynik wyborów prezydenckich we Francji wiosną przyszłego roku. Nie wiadomo też, jakie będą nastroje polityczne w Niemczech. Mamy poza tym ciągle wojnę na Ukrainie i dużą dynamikę wydarzeń, które zachodzą w tym kontekście. To może zmienić optykę polskiego wyborcy – uważa prof. Kik. – Widać też, że polska prawica jest pochłonięta wzajemnymi sporami i nie wiadomo, czym ta kotłowanina się skończy – dodaje ekspert.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 18–19 listopada 2026 r. metodą CAWI na próbie 1018 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.

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