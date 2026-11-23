- W nowym sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” sojusz partii obecnej koalicji rządzącej (54 proc.) pokonałby wspólny blok ugrupowań prawicowych (46 proc.).
- Badanie zmuszało ankietowanych do jednoznacznego wyboru między dwoma blokami politycznymi, nie uwzględniając odpowiedzi „nie wiem / nie mam zdania”.
- Zdaniem politologa prof. Kazimierza Kika wyniki odzwierciedlają jedynie obecne emocje, a do wyborów w 2027 r. układ sił mogą jeszcze zmienić spory na prawicy oraz sytuacja międzynarodowa.
Trwają przygotowania do kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2027 r. Partie prawicowe pracują nad tzw. paktem senackim, czyli wspólną listą kandydatów, która ma im pomóc przejąć władzę w wyższej izbie parlamentu. Być może Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja Wolność i Niepodległość, Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna oraz Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego zdecydują się również na wystawienie wspólnych list do Sejmu.
Ugrupowania koalicji rządowej nie chcą na razie słyszeć o wspólnym starcie w wyborach. Na kogo jednak zagłosowaliby Polacy, gdyby mieli do wyboru wyłącznie blok prawicy oraz sojusz Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Nowej Lewicy, Polski 2050 i Unii Centrum?
W sondażu Instytutu Badań Pollster, zrealizowanym dla „Super Expressu”, większość ankietowanych (54 proc.) postawiłaby na partie posiadające obecnie większość w parlamencie. Z kolei oddanie głosu na opozycyjny blok prawicowy deklaruje 46 proc. badanych.
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W ankiecie należało wskazać jedną z dwóch opcji – nie przewidziano odpowiedzi „nie wiem / nie mam zdania”.
Politolog prof. Kazimierz Kik jest zdania, że wynik sondażu odzwierciedla aktualne emocje wyborców, a te dynamicznie się zmieniają wraz z sytuacją w Polsce i za granicą. – Za wcześnie jest, żeby stwierdzić, czy jeden lub drugi blok polityczny będzie miał szansę na władzę po wyborach jesienią 2027 r. Żyjemy w okresie wielkich przemian i wiele będzie zależało od czynników zewnętrznych. Zobaczymy, jaki będzie wynik wyborów prezydenckich we Francji wiosną przyszłego roku. Nie wiadomo też, jakie będą nastroje polityczne w Niemczech. Mamy poza tym ciągle wojnę na Ukrainie i dużą dynamikę wydarzeń, które zachodzą w tym kontekście. To może zmienić optykę polskiego wyborcy – uważa prof. Kik. – Widać też, że polska prawica jest pochłonięta wzajemnymi sporami i nie wiadomo, czym ta kotłowanina się skończy – dodaje ekspert.
Badanie zostało zrealizowane w dniach 18–19 listopada 2026 r. metodą CAWI na próbie 1018 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.