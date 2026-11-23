Podczas czerwcowej wizyty w USA Karol Nawrocki wręczył Donaldowi Trumpowi gdańskie krzesło zdobione bursztynem, a nie "tron z bursztynu", jak wcześniej sugerowano.

Prezent, sfinansowany z pieniędzy Kancelarii Prezydenta RP, kosztował nieco ponad 10 tys. zł i był standardowym podarunkiem wręczanym głowom państw.

Informacje o niezwykłym upominku dla prezydenta USA wywołały lawinę spekulacji. Według medialnych doniesień TVN24 Karol Nawrocki miał podarować Donaldowi Trumpowi podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych bursztynowy tron. Do sprawy odniósł się w poniedziałek na antenie radia TOK FM rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, który doprecyzował, co dokładnie trafiło w ręce prezydenta USA.

To nie tron, a gdański klasyk

Rzecznik kategorycznie zaprzeczył, jakoby Trump otrzymał od Nawrockiego mebel o królewskich gabarytach. Wyjaśnił, że plotki o „tronie” są przesadzone.

– Był to normalny prezent i to nie był żaden fotel ani żaden tron. To było krzesło gdańskie zdobione bursztynem, a nie bursztynowe – prostował Leśkiewicz w TOK FM.

Okazja do wręczenia tak nietypowego mebla była podwójna. Prezent miał uświetnić 80. urodziny Donalda Trumpa oraz 250. rocznicę podpisania Deklaracji Niepodległości USA.

Rachunek wystawiony kancelarii

Największe emocje budzą jednak koszty tej uprzejmości oraz źródło ich finansowania. Rafał Leśkiewicz potwierdził, że za prezent dla prezydenta USA zapłacono z pieniędzy KPRP.

Choć rzecznik nie podał co do grosza ostatecznej sumy, przyznał, że zakup wiązał się z wydatkiem przekraczającym dziesięć tysięcy złotych. – Myślę, że trochę na pewno powyżej 10 tys. zł, patrząc na to, że jest to krzesło zdobione bursztynami – ujawnił na antenie radia.

Jednocześnie Leśkiewicz bronił decyzji o zakupie, przekonując, że taki gest nie jest niczym nadzwyczajnym w świecie wielkiej polityki. Jego zdaniem gdańskie krzesło to „standardowy prezent”, jakich wiele wręcza się głowom państw podczas oficjalnych wizyt zagranicznych.

Poniżej galeria zdjęć: Karol Nawrocki na Marszu Niepodległości

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BURSZTYNOWY TRON DLA TRUMPA?! NOWAKOWSKI MOCNO o prezencie Nawrockiego