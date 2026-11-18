Prezydent Nawrocki poleciał do USA 14 czerwca 2026 roku, by wziąć udział w wielkiej uroczystości pod Białym Domem. Okazja była podwójna: 250. rocznica Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych oraz 80. urodziny Donalda Trumpa. Wśród tysięcy gości polski prezydent pojawił się z prezentami. Oficjalnie poinformowano, że „w imieniu narodu polskiego” Trump dostał marmurową tablicę (o wymiarach 140x100 cm i wadze ponad 120 kg), która ma stać się częścią planowanego w Waszyngtonie łuku triumfalnego. Miała się na niej znaleźć inskrypcja w języku angielskim, a także wyryte m.in. nazwiska wspólnych bohaterów narodowych Polski i USA, czyli Kazimierza Pułaskiego i Tadeusza Kościuszki, podkreślając ich rolę w walce o niepodległość USA.

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Nieoficjalnie ustaliliśmy wówczas, że nasz prezydent wręczy Trumpowi również wykonane w Gdańsku na zamówienie złote spinki do mankietów z onyksem. Ten kamień jest uważany za taki, który dodaje odwagi, wzmacnia determinację i pomaga w realizacji postawionych celów (WIĘCEJ: Nawrocki leci na urodziny prezydenta USA. Wiadomo, co wręczy w prezencie Trumpowi).

Tajemnica „bursztynowego tronu” wyszła na jaw

Z ustaleń reporterów TVN24+ wynika, że prezydencka kancelaria za wszelką cenę chciała utrzymać sprawę jednego z podarków w sekrecie. Informatorzy związani z Pałacem Prezydenckim przyznają jednak, że po urzędzie zaczęło krążyć zdjęcie niezwykłego mebla i tajemnicy nie udało się ocalić.

Prezentem dla Donalda Trumpa okazał się bogato zdobiony fotel z inkrustacjami z bursztynu. Wykonanie mebla potwierdził sam twórca – wybitny polski bursztynnik Lucjan Myrta. Jak się okazuje, prezent ma niezwykłą historię i pierwotnie miał trafić do rąk Amerykanina znacznie wcześniej.

Karol Nawrocki dał Donaldowi Trumpowi w prezencie urodzinowym coś, o czym ani opinia publiczna, ani MSZ i polska ambasada w Waszyngtonie nie wiedzieli. To bogato zdobiony bursztynem fotel – ustalił reporter @tvn24plus. Według źródeł w kancelarii prezydenta, informacja o "tronie" dla Trumpa była utrzymywana w tajemnicy nawet tam. Znamy szczegóły tej sprawy. Czytaj więcej w tekście @g_lakomski 💻⤵️ 🔗https://t.co/ev2ikGhSJm— tvn24 (@tvn24) November 18, 2026

Czekał na Trumpa od lat

Historia fotela sięga jeszcze czasów prezydentury Andrzeja Dudy. To właśnie wtedy zamówiono pierwszy egzemplarz, a później kolejny, który miał zostać wręczony Trumpowi podczas jego pierwszej kadencji. – Ten fotel został zamówiony przez prezydenta Dudę, którego kadencja się kończyła. Prezydent Trump w tym czasie nie przyjechał, a ja zdążyłem zrobić drugi fotel i z nim zostałem – wyznał Lucjan Myrta w rozmowie z TVN24+.

Przed wyjazdem prezydenta Nawrockiego do Waszyngtonu kancelaria ponownie zwróciła się do rzemieślnika. Artysta, wiedząc, że „kancelaria jest biedna”, zgodził się przekazać mebel za zwrot minimalnych kosztów.

Amerykański prezydent był pod wrażeniem

Choć ani Kancelaria Prezydenta, ani sam wykonawca nie odpowiedzieli na pytanie, ile taki fotel jest warty, pewne jest jedno: prezent wywarł na jubilacie ogromne wrażenie. Potwierdził to Marcin Przydacz, dyrektor Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta. – Dostaliśmy informację zwrotną, że prezent zrobił wrażenie. Jednocześnie pokazuje piękną historię Polski, artyzm rzemieślniczy, zwłaszcza w kontekście pochodzenia pana prezydenta Nawrockiego z Gdańska – skomentował prezydencki minister.

Wybór bursztynu nie był przypadkowy. Morze Bałtyckie i „polskie złoto” miały być czytelnym symbolem polskości i najwyższej jakości rzemiosła.

Galeria poniżej: Karol Nawrocki na Marszu Niepodległości 2026

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