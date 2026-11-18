„Nie powinni dawać się wozić policyjnymi sukami po Warszawie”

Sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego staje się coraz bardziej napięta. Spór dotyczący legalności działania części sędziów oraz ewentualnego uchylenia immunitetów Bogdanowi Święczkowskiemu i Bartłomiejowi Sochańskiemu wywołuje kolejne kontrowersje. W Porannej rozmowie RMF FM Zbigniew Kapiński został zapytany o działania grupy sędziów, którzy obradowali poza dotychczasową siedzibą Trybunału. Jego ocena była wyjątkowo krytyczna. – Nie powinno być sytuacji, że normalni, rzetelni, niezawiśli sędziowie dają się wozić policyjnymi sukami po Warszawie – stwierdził.

Kapiński odniósł się w ten sposób do przeniesienia obrad z budynku Trybunału Konstytucyjnego do Sądu Okręgowego. Zasugerował, że mogło chodzić o uniemożliwienie udziału w nich Bogdanowi Święczkowskiemu. – Przenoszą swoje, można powiedzieć, obrady, bo nie wiem, jak to powiedzieć, z budynku Trybunału do Sądu Okręgowego. No ale to na przykład było może nie wyjaśnione, ale też jest podejrzenie dość oczywiste, to znaczy, że nie chciano wpuścić Bogdana Święczkowskiego, żeby potem nie został – mówił.

„Kogo się boją ci państwo?”. Kapiński nie przebierał w słowach

Rozmówca RMF FM nie krył zdziwienia postępowaniem sędziów. Szczególnie ostro odniósł się do kwestii dostępu do dokumentów oraz możliwości uczestniczenia w postępowaniu przez osoby, których dotyczy sprawa. – Ale to jest z kolei takie oczywiste, jak pan redaktor użył tego słowa, pozbawienie prawa do obrony. W związku z tym, ja się dziwię, kogo się boją ci państwo? – pytał.

Po chwili sam wskazał osoby, których obecności, jego zdaniem, mogliby obawiać się uczestnicy obrad. – Prezesa Święczkowskiego, prezesa Sochańskiego, ich obrońców? Na każdym kroku jest łamane prawo – kontynuował.

Prowadzący zapytał również o zarzuty obrońców prezesa i wiceprezesa Trybunału dotyczące braku dostępu do dokumentów. – Ja nie spotkałem się nigdy z taką sytuacją, żeby tak było. Żeby w taki sposób, można powiedzieć, drastyczny, bezprawny, ograniczono prawa do obrony – odpowiedział Kapiński. W jego ocenie sposób prowadzenia sprawy budzi poważne zastrzeżenia dotyczące przestrzegania procedur.

Czy Święczkowski i Sochański zostaną zatrzymani? Padła niepokojąca odpowiedź

Jednym z najważniejszych wątków rozmowy była możliwość zatrzymania Bogdana Święczkowskiego. Prowadzący zapytał wprost, czy Kapiński spodziewa się takiego scenariusza. Odpowiedź była zdecydowana. – Panie redaktorze, spodziewam się wszystkich możliwych najgorszych rzeczy ze strony tych państwa, bo uważam, że zostali celowo tak wybrani, że są w stanie podjąć każdą decyzję, bez względu na to, że ona jest całkowicie niezgodna z prawem, na zasadzie takiej, ale ona będzie zgodna z oczekiwaniami władzy wykonawczej – powiedział. Nie przesądził również, czy rzeczywiście dojdzie do zatrzymania Święczkowskiego i Sochańskiego.

Co się stanie, jeśli dojdzie do zatrzymania? Sąd będzie musiał podjąć trudną decyzję

W dalszej części rozmowy dziennikarz RMF FM dopytywał, co mogłoby wydarzyć się po ewentualnym zatrzymaniu prezesa i wiceprezesa Trybunału. Kapiński wyjaśnił, że w takim przypadku spodziewałby się skierowania do sądu wniosku o tymczasowe aresztowanie. – Sąd musi zdecydować. No ja rozumiem, że jeżeli zostaną zatrzymani, bo tu dywagujemy, to po to, że będzie złożony do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania – powiedział.

Jak zaznaczył, sędzia rozpatrujący taki wniosek musiałby najpierw odpowiedzieć na fundamentalne pytanie dotyczące immunitetu. – Po pierwsze, czy został uchylony immunitet, bo to jest najważniejsze, żeby przystąpić do badania podstaw dotyczących zastosowania tego najsurowszego środka zapobiegawczego – tłumaczył.

Kapiński wskazał również, że do zastosowania tymczasowego aresztowania konieczne jest spełnienie określonych przesłanek prawnych, w tym wysokiego prawdopodobieństwa popełnienia zarzucanego czynu oraz jednej z przesłanek szczególnych przewidzianych w art. 258 Kodeksu postępowania karnego. Problem może jednak pojawić się jeszcze wcześniej. Sąd musiałby bowiem rozstrzygnąć, czy decyzja o uchyleniu immunitetów została podjęta przez uprawniony organ.

„Osiem to nie jest dziesięć”. Spór o legalność sędziów TK

Kapiński zakwestionował również prawidłowość składu zgromadzenia sędziów, które zajmowało się sprawą immunitetów. – I ja nie mam wątpliwości co do tego, że osiem to nie jest dziesięć. Że tam jest trójka sędziów, powołanych w sposób prawidłowy, pozostałe osoby nie dopełniły wszystkich formalności, więc nie są sędziami Trybunału i nie mogą uczestniczyć w zgromadzeniach – przekonywał. Jego zdaniem część osób uczestniczących w obradach nie uzyskała skutecznie statusu sędziego Trybunału Konstytucyjnego z powodu nieprawidłowości dotyczących ślubowania.

Prowadzący zwrócił jednak uwagę, że istnieją prawnicy prezentujący odmienne stanowisko. Wskazują oni, że prezydent nie miał prawa odmówić przyjęcia ślubowania od wybranych sędziów. Kapiński odpowiedział, że prezydent ma obowiązek przyjąć ślubowanie, ale w jego ocenie nie doszło do złamania prawa, ponieważ głowa państwa nie oświadczyła jednoznacznie, że odmawia jego przyjęcia. Spór o legalność składu Trybunału może więc mieć bezpośrednie znaczenie dla ewentualnego postępowania dotyczącego Święczkowskiego i Sochańskiego.