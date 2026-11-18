Kancelaria Prezydenta planuje zwiększyć swój budżet na 2027 rok o niemal 47 mln zł, do 359,5 mln zł, co wywołało dyskusję podczas posiedzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych 17 listopada.

Szef Kancelarii Prezydenta, Zbigniew Bogucki, uzasadnia wzrost potrzebą wyrównania zaległych podwyżek dla pracowników, których nie otrzymali w 2026 roku.

Bogucki ujawnił, że średnie wynagrodzenie na stanowiskach innych niż pomocnicze w Kancelarii Prezydenta wynosi 14 560,90 zł brutto miesięcznie.

Posłowie kwestionują proponowany wzrost wydatków, a ostateczna wysokość budżetu Kancelarii Prezydenta będzie zależała od decyzji Sejmu.

Bogucki ujawnił zarobki w Kancelarii Prezydenta. Ponad 14 tys. zł brutto

Ile zarabia się u Karola Nawrockiego? We wtorek, 17 listopada, podczas posiedzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych Zbigniew Bogucki ujawnił wysokość przeciętnego wynagrodzenia w Kancelarii Prezydenta. Kwota może zwrócić uwagę: 14 560 zł i 90 gr brutto miesięcznie.

Wyliczenie nie obejmuje jednak stanowisk pomocniczych i nie oznacza, że każdy zatrudniony otrzymuje taką pensję. Chodzi o średnią, na którą wpływają również zarobki lepiej wynagradzanych pracowników.

Szef Kancelarii Prezydenta przedstawił dane podczas dyskusji o przyszłorocznym budżecie instytucji. Posłowie chcieli wiedzieć, dlaczego wydatki mają wzrosnąć o niemal 47 mln zł i czy można je ograniczyć.

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Krystyna Skowrońska, wiceprzewodnicząca komisji, zapytała wprost, o ile kancelaria byłaby w stanie zmniejszyć zaplanowane koszty.

Bogucki odpowiedział, porównując pensje w Pałacu Prezydenckim z zarobkami urzędników zatrudnionych w Sejmie.

Przypomniał, że dwa lata wcześniej, kiedy sprawował mandat poselski, przeciętne wynagrodzenie w Kancelarii Sejmu przekraczało 20 tys. zł brutto. Wskazał na różnicę wynoszącą około 6 tys. zł.

– Jeśli ktoś ośmiela się twierdzić, że pracownicy Kancelarii Prezydenta za dużo zarabiają, odsyłam do twardych faktów – przekonywał.

Przytoczone przez Boguckiego dane o zarobkach w Kancelarii Sejmu dotyczą jednak wcześniejszego okresu. Nie stanowią aktualnego porównania wynagrodzeń w obu instytucjach.

Pracownicy bez podwyżek. Bogucki oskarża parlament

Podczas posiedzenia komisji szef prezydenckiej kancelarii poinformował również, że urzędnicy nie otrzymali przewidzianych na 2026 rok trzyprocentowych podwyżek.

Według Boguckiego przyczyną była decyzja parlamentu o ograniczeniu tegorocznych wydatków Kancelarii Prezydenta. W rezultacie zabrakło środków na wzrost wynagrodzeń, który zaplanowano dla pozostałych pracowników sfery budżetowej.

Szef kancelarii podkreślił, że nie chodzi o wynagrodzenia samego prezydenta, ministrów czy doradców, lecz o osoby wykonujące codzienne obowiązki administracyjne.

Bogucki uznał, że potraktowano je niesprawiedliwie w porównaniu z pozostałymi pracownikami budżetówki.

Władze kancelarii chcą teraz uwzględnić niewypłacone podwyżki w przyszłorocznym planie finansowym. Projekt przewiduje środki na wyrównania dla urzędników, którzy od 1 stycznia 2026 roku nie otrzymali zaplanowanego wzrostu pensji.

Jak ustalił „Fakt”, redakcja zwróciła się do Kancelarii Prezydenta z dodatkowymi pytaniami dotyczącymi braku podwyżek. W chwili publikacji materiału nie otrzymała odpowiedzi.

Kancelaria Nawrockiego chce 359,5 mln zł. W Sejmie pytają o wydatki

Spór o wynagrodzenia pojawił się podczas prac nad budżetem na 2027 rok.

Kancelaria Prezydenta zaplanowała wydatki na poziomie 359,5 mln zł, podczas gdy tegoroczny budżet wynosi około 312,7 mln zł. Różnica sięga blisko 47 mln zł.

Największy wzrost ma dotyczyć wynagrodzeń osobowych. Na ten cel przewidziano dodatkowe 25,9 mln zł.

Kancelaria wskazuje kilka przyczyn zwiększenia wydatków:

1,9 mln zł na trzyprocentowy wzrost wynagrodzeń przewidziany w budżetówce na 2027 rok.

na trzyprocentowy wzrost wynagrodzeń przewidziany w budżetówce na 2027 rok. 4 mln zł na wyższe wypłaty związane z nowymi zasadami zaliczania pracy na umowach zlecenia i prowadzenia działalności gospodarczej do stażu pracy.

na wyższe wypłaty związane z nowymi zasadami zaliczania pracy na umowach zlecenia i prowadzenia działalności gospodarczej do stażu pracy. Dodatkowe środki na wdrożenie unijnych przepisów dotyczących przejrzystości i równości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn.

Pieniądze na wyrównanie podwyżek, których pracownicy kancelarii nie otrzymali w 2026 roku.

Dokument nie przedstawia w publicznie przywołanym zestawieniu osobnych kwot dla wszystkich tych pozycji.

Wzrost budżetu nie ogranicza się jednak do wynagrodzeń. Kancelaria planuje także większe wydatki inwestycyjne, w tym remonty i modernizację administrowanych obiektów.

Według wcześniejszych ustaleń „Faktu” wydatki majątkowe mają zwiększyć się o 18,3 mln zł. Plan obejmuje między innymi modernizację systemów zabezpieczeń w prezydenckiej rezydencji w Promniku oraz prace w obiektach należących do kancelarii.

Posłowie chcą ciąć wydatki. Bogucki nie zamierza ustępować

Projekt budżetu Kancelarii Prezydenta od kilku tygodni wywołuje dyskusję w parlamencie.

Wcześniej sejmowi prawnicy zwracali uwagę, że planowany wzrost wydatków wymaga szczegółowego uzasadnienia. Politycy Koalicji Obywatelskiej zapowiadali natomiast analizę kosztów i możliwość wprowadzenia oszczędności.

Zbigniew Bogucki przestrzega przed kolejnymi cięciami. Przekonuje, że wcześniejsze ograniczenie budżetu odbiło się już na wynagrodzeniach urzędników, którzy nie otrzymali zaplanowanych podwyżek.

Kancelaria Prezydenta należy do instytucji, których projektowane budżety są przekazywane do prac nad ustawą budżetową na szczególnych zasadach. Rząd nie może samodzielnie dowolnie zmniejszyć przedstawionego planu, ale Sejm ma możliwość wprowadzania zmian podczas prac parlamentarnych.

Przedstawione kwoty na 2027 rok pozostają projektem. Ostateczna wysokość wydatków będzie zależeć od decyzji podjętych w toku uchwalania budżetu.

Dyskusja o pieniądzach dla Pałacu Prezydenckiego nie została więc zakończona. Kancelaria domaga się większych środków, argumentując to między innymi potrzebą wyrównania zaległych podwyżek. Posłowie chcą natomiast dokładnie przeanalizować skalę planowanego wzrostu wydatków.

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