Pierwsza dama o wyborach prezydenckich. Standerski reaguje

W środowym programie „Gość Radia ZET” Dariusz Standerski został zapytany o współpracę z pierwszą damą w sprawie bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Prowadzący zwrócił uwagę, że fundacja związana z Martą Nawrocką zajmuje się podobną tematyką i zapytał, czy przedstawiciele rządu rozmawiają z żoną prezydenta.

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Wiceminister przyznał, że słyszał o planowanym spotkaniu, ale nie zna jego szczegółów. Przy okazji odniósł się do wypowiedzi pierwszej damy dotyczącej ustawy cyfrowej i jej potencjalnego wpływu na wynik wyborów prezydenckich. – Wiem, że ma być jakiś okrągły stół spotkań ale szczegółów nie znam bo nie dostałem zaproszenia więc nie wiem jakie wydarzenie organizuje pierwsza dama no szkoda że ta sama pierwsza dama powiedziała że gdyby była ustawa cyfrowa w czasie kampanii wyborczej to jej mąż nie byłby prezydentem więc jeżeli ktoś uważa że blokowanie nielegalnych treści w Internecie powoduje że któryś polityk nie zostałby prezydentem to chyba domyślamy się o jakich treściach mówimy – powiedział Standerski na antenie Radia ZET.

„Pan prezydent kłamie”. Mocne słowa wiceministra cyfryzacji

W dalszej części rozmowy prowadzący przywołał argumenty Karola Nawrockiego, który uzasadniając weto, ostrzegał przed możliwością wprowadzenia cenzury prewencyjnej w Internecie. Prezydent wskazywał między innymi na ryzyko, że z powodu jednego nielegalnego komentarza zablokowana mogłaby zostać cała domena internetowa, a tym samym dostęp do serwisu informacyjnego, publicystycznego czy edukacyjnego.

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Standerski zdecydowanie zakwestionował taką interpretację przepisów. – No i pan prezydent kłamie znaczy może pan prezydent nie kłamie on po prostu czyta z promptera więc ktoś kto napisał na prompterze panu prezydentowi wystąpienie po prostu mówi nie prawdę – stwierdził wiceminister.

Standerski: Prezydentowi pomieszały się ustawy

Na tym jednak krytyka prezydenckiego weta się nie skończyła. Wiceminister odniósł się także do przywoływanych przez Nawrockiego argumentów dotyczących blokowania całych platform internetowych. Zdaniem Standerskiego prezydent mógł pomylić zawetowane przepisy z wcześniejszymi rozwiązaniami przygotowanymi przez Prawo i Sprawiedliwość. – Przywołując pewnie ustawę którą przyjęło Prawo i Sprawiedliwość chyba w roku 2022 więc panu prezydentowi zupełnie pomieszały się ustawy dlatego szkoda że nigdy się z nim nie spotkał – powiedział polityk Nowej Lewicy.

Standerski przekonywał, że przedstawiciele rządu wielokrotnie podejmowali próby rozmów z prezydentem na temat przepisów internetowych. Jak poinformował, minister cyfryzacji zwracał się w tej sprawie do Karola Nawrockiego jeszcze w 2025 roku, również oficjalnym pismem. Wiceminister podkreślił, że resort jest otwarty na konsultacje, a przedstawiciele Kancelarii Prezydenta byli zapraszani do udziału w pracach nad przepisami.

Co dalej z ustawą internetową? Rząd nie zamierza rezygnować

Mimo prezydenckiego weta Ministerstwo Cyfryzacji nie zamierza porzucać prac nad regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa w sieci. Standerski zapowiedział, że rząd ponownie zwróci się do prezydenta z pytaniem, które konkretnie rozwiązania wzbudziły jego zastrzeżenia. Przypomniał przy tym, że część postulatów Kancelarii Prezydenta została już wcześniej uwzględniona w projekcie.

– Najpierw będą konsultacje, zwrócimy się również na piśmie do pana prezydenta o co tak naprawdę mu chodziło tym razem, które z postulatów kancelarii prezydenta, które wpisaliśmy do tej ustawy przestały pasować panu prezydentowi, przeprowadzimy wstępne konsultacje – zapowiedział. Według wiceministra konsultacje mają potrwać kilka tygodni, a nowy projekt powinien zostać przedstawiony na przełomie roku. Szczegóły mają być znane w styczniu.

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