Morawiecki chciał odwołać rząd Tuska. Paszyk: Nie było powodów do obaw

We wtorek, 17 listopada, Sejm głosował nad konstruktywnym wotum nieufności wobec rządu Donalda Tuska. Wniosek poparło 200 posłów, przeciwko zagłosowało 242 parlamentarzystów. Tym samym gabinet premiera utrzymał się u władzy (WIĘCEJ: Jest decyzja ws. odwołania rządu Donalda Tuska!). O ocenę głosowania i wystąpienia Mateusza Morawieckiego został zapytany w środowym „Porannym ringu” Super Expressu Krzysztof Paszyk z PSL. Prowadzący chciał wiedzieć, czy ludowcy odetchnęli z ulgą po ogłoszeniu wyników, czy też od początku traktowali głosowanie jako formalność.

– To nie było nawet powodów do obaw specjalnych, jeśli chodzi o wynik głosowania. Uzasadnienie, które prezentował premier Morawiecki, miało bardziej charakter publicystyczny – stwierdził Paszyk. Polityk dał do zrozumienia, że wystąpienie byłego premiera nie zrobiło na nim większego wrażenia. Co więcej, jego zdaniem inicjatywa opozycji stworzyła przedstawicielom koalicji możliwość skonfrontowania zarzutów z konkretnymi działaniami rządu.

„Zderzenie tej publicystyki z faktami i konkretami”

Paszyk przekonywał, że podczas sejmowej debaty politycy koalicji mogli przypomnieć o przedsięwzięciach realizowanych przez poszczególne ministerstwa. Sam wykorzystał swoje wystąpienie do przedstawienia dorobku resortów kierowanych przez przedstawicieli PSL. – W ramach 5 minut ja wykazałem te najważniejsze działania, osiągnięcia resortów, za które odpowiada Polskie Stronnictwo Ludowe – mówił w „Porannym ringu”. Wśród wymienionych przez niego osiągnięć znalazły się rekordowe inwestycje w obronność i infrastrukturę, a także działania dotyczące bezpieczeństwa energetycznego oraz żywnościowego.

Polityk zwrócił również uwagę na rolę ministra energii Miłosza Motyki w przygotowywaniu rozwiązań dotyczących cen paliw i gazu. – Natomiast tak w przypadku paliw, jak i teraz w przypadku gazu, to resort energii i minister polskiego Stronnictwa Ludowego, pan Miłosz Matyka, za tym stoi – podkreślił Paszyk. W jego ocenie właśnie takie działania powinny być przedmiotem merytorycznej dyskusji o funkcjonowaniu rządu, zamiast politycznych wystąpień, które określił mianem publicystyki.

PSL zapewnia o lojalności wobec Tuska. „Jesteśmy solidnym filarem tej koalicji”

W rozmowie pojawił się również temat relacji Polskiego Stronnictwa Ludowego z premierem Donaldem Tuskiem. Prowadzący pytał, czy szef rządu nadal ma pełne zaufanie do ludowców, zwłaszcza w kontekście różnic dotyczących sposobu rozwiązania kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Paszyk zapewnił, że wieloletnia współpraca PSL z ugrupowaniem Tuska stanowi solidną podstawę obecnej koalicji. – My jesteśmy solidnym filarem tej koalicji. Jesteśmy drugą siłą w koalicji – zaznaczył.

Polityk przekonywał również, że zgłaszanie przez PSL własnych propozycji dotyczących Trybunału Konstytucyjnego nie oznacza występowania przeciwko premierowi. – To, że, rzekomo, PSL jest wbrew Tuskowi, to słyszę z ust polityków i publicystów – powiedział.

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