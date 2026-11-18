Potwierdzenie "zielonego światła" z Pentagonu dla utworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce, z ostateczną decyzją Białego Domu spodziewaną w grudniu.

Wybór Polski na centrum serwisowania rakiet PAC-3 do systemów Patriot, co umacnia pozycję kraju jako kluczowego partnera obronnego i technologicznego.

Podpisanie deklaracji intencji o współpracy zbrojeniowej z USA, której celem jest zwiększenie skali produkcji i napraw amerykańskiego uzbrojenia w Polsce oraz dążenie do otwarcia europejskiego rynku zbrojeniowego dla sojuszników spoza UE.

Władysław Kosiniak-Kamysz odbył spotkanie w Brukseli z podsekretarzem obrony USA Elbridge'em Colbym. Na posiedzeniu unijnych ministrów ds. obronności szef MON chce przekonywać do otwarcia europejskiego rynku zbrojeniowego na sojuszników spoza UE. To kontynuacja ustaleń po zeszłotygodniowej wizycie w Waszyngtonie i spotkaniu z szefem Pentagonu Pete’em Hegsethem.

- Podpisałem z sekretarzem Hegsethem deklarację intencji o współpracy zbrojeniowej. Jej celem jest zwiększenie skali i przyspieszenie współpracy naszych krajów w przemyśle obronnym. Chcemy, żeby więcej amerykańskiego uzbrojenia powstawało i było naprawiane w Polsce. Chcemy też, żeby polsko-amerykańskie firmy, które produkują amerykański sprzęt, mogły korzystać z europejskich pieniędzy - podkreślił w rozmowie z nami wicepremier. Polska została też wybrana na miejsce centrum serwisowania rakiet PAC-3 do systemów Patriot.

Rozmowy z Hegsethem o stałej bazie wojsk USA szef MON ocenił jako „zielone światło z Pentagonu”.

- Ostatnie słowo należy oczywiście do Białego Domu i padnie na początku grudnia. Do tego czasu nie siedzimy z założonymi rękami: nasze zespoły rozważają lokalizacje i przedstawiają założenia - zaznaczył.

Decyzja ma zapaść w grudniu, a do tego czasu będą trwać rozmowy, wybrana zostanie lokalizacja i określone zostaną główne założenia.

- Niedawno Amerykanie uznali naszą ofertę za najlepszą i wybrali Polskę na miejsce centrum serwisowania rakiet PAC-3 do systemów Patriot. Podczas spotkania w Pentagonie podziękowałem za to zaufanie. To niezbędny krok do utrzymania przewagi, która daje poczucie bezpieczeństwa i pozwala skutecznie odstraszać - mówił nam Koiniak-Kamysz.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz:

14

Sonda Jak oceniasz wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysz na stanowisku szefa MON? Dobrze Źle Nie mam zdania