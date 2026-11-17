Gawkowski ostrzega banki. Sztuczna inteligencja w rękach hakerów

Banki i inne instytucje finansowe muszą być przygotowane na coraz bardziej zaawansowane cyberataki. Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa Krzysztof Gawkowski wydał we wtorek specjalne rekomendacje dla sektora bankowości i infrastruktury rynków finansowych.

Dokument przygotowano we współpracy Ministerstwa Cyfryzacji oraz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, w tym CSIRT KNF, czyli zespołu reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego w sektorze finansowym.

W 15-stronicowym opracowaniu znalazły się zalecenia, które mają pomóc bankom ograniczyć ryzyko utraty pieniędzy, kradzieży danych i przerw w świadczeniu usług. Szczególną uwagę zwrócono na sztuczną inteligencję. Banki powinny uwzględnić w swoich analizach możliwość wykorzystywania AI przez cyberprzestępców do automatyzowania ataków.

To ważne ostrzeżenie, bo nowoczesne narzędzia mogą ułatwiać przestępcom przygotowywanie oszustw i prowadzenie działań na większą skalę.

Fałszywy głos i obraz. Tak mogą oszukiwać klientów banków

Jednym z najważniejszych elementów nowych zaleceń jest dokładniejsza weryfikacja tożsamości klientów. Banki powinny przygotować szczegółowe procedury sprawdzania dyspozycji przekazywanych nie tylko osobiście czy przez internet, ale również za pomocą głosu i obrazu.

Szczególna ostrożność ma obowiązywać w przypadku operacji finansowych, zmiany danych osobowych czy udostępniania poufnych informacji.

Nie bez powodu. Rozwój sztucznej inteligencji sprawia, że coraz łatwiej tworzyć materiały naśladujące prawdziwy głos lub wygląd konkretnej osoby. Przestępcy mogą próbować wykorzystać takie techniki, by podszyć się pod klienta i uzyskać dostęp do jego pieniędzy.

Rekomendacje obejmują również ochronę kont bankowych, wykrywanie podejrzanych transakcji oraz przeciwdziałanie przejmowaniu dostępu do bankowości elektronicznej.

Hakerzy mogą zaatakować bank przez jego dostawcę

Ministerstwo Cyfryzacji zwraca uwagę, że zagrożenie nie musi pochodzić bezpośrednio od osoby atakującej system banku. Niebezpieczne mogą być również firmy współpracujące z instytucją finansową.

Dlatego banki powinny przeanalizować ryzyko ataków na tak zwany łańcuch dostaw. Muszą sprawdzić nie tylko własne systemy, ale również zależności od dostawców i podwykonawców.

Ważne będzie także prowadzenie aktualnych rejestrów usług, danych, dostawców, podwykonawców i domen. Następnie trzeba powiązać je z najważniejszymi funkcjami przedsiębiorstwa i sprawdzić, czy nie występują zależności, które mogłyby doprowadzić do poważnych problemów.

W rekomendacjach wymieniono również zagrożenia związane z włamaniami, awariami, atakami ransomware, atakami DDoS oraz kradzieżą danych.

Banki mają przećwiczyć cyberatak. Chodzi o pieniądze klientów

Samo posiadanie zabezpieczeń nie wystarczy. Instytucje finansowe powinny regularnie sprawdzać, czy ich procedury rzeczywiście działają. Muszą też wiedzieć, jak szybko przywrócić usługi po poważnym cyberataku lub awarii u dostawcy.

W ramach testów banki mają między innymi sprawdzać możliwość pobrania danych, odcięcia integracji z innymi systemami, zmiany danych uwierzytelniających oraz uruchomienia trybu zastępczego.

Powinny również przeprowadzać ćwiczenia symulujące różne scenariusze ataków. Wśród nich mają znaleźć się przypadki kradzieży danych dostępowych oraz oszustw finansowych. Ważna będzie także współpraca z CSIRT KNF, który powinien być odpowiednio informowany o incydentach.

Jeśli testy wykażą słabe punkty, banki będą musiały przygotować plan naprawczy. Powinien on określać konkretne terminy, osoby odpowiedzialne za wykonanie zadań oraz sposób sprawdzania, czy problemy zostały usunięte.

To dopiero początek. Będą kolejne zalecenia dla firm

Wtorkowy dokument jest pierwszą publikacją z zapowiadanej serii rekomendacji dotyczących cyberbezpieczeństwa. Ministerstwo Cyfryzacji zamierza kierować podobne zalecenia również do innych sektorów gospodarki. Opracowanie przygotowano na podstawie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa z 2018 roku.

Stawka jest wysoka. Coraz większa część naszego życia i finansów przenosi się do internetu, a przestępcy szukają nowych sposobów na wykorzystanie technologii przeciwko klientom i instytucjom. Banki mają teraz sprawdzić, czy są gotowe na takie zagrożenia.

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