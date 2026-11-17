Nawrocki podpisał ustawę. Duża zmiana dla osób z niepełnosprawnościami

Kancelaria Prezydenta poinformowała we wtorek o podpisaniu przez Karola Nawrockiego ustawy dotyczącej asystencji osobistej. Nowe przepisy mają wprowadzić w Polsce systemowe rozwiązanie, dzięki któremu osoby z niepełnosprawnościami będą mogły korzystać z pomocy asystenta na jasno określonych zasadach.

Do tej pory takie wsparcie było organizowane przede wszystkim w ramach czasowych programów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Korzystanie z pomocy zależało więc od dostępności programu i możliwości samorządów lub organizacji pozarządowych. Nie istniał powszechny system gwarantujący dostęp do usług asystenckich wszystkim osobom spełniającym określone warunki. Teraz ma się to zmienić. Nowe rozwiązanie zacznie obowiązywać w 2028 roku.

Nawet 240 godzin pomocy miesięcznie. Kto będzie mógł skorzystać?

Zgodnie z ustawą początkowo o przyznanie asystenta będą mogły ubiegać się osoby z niepełnosprawnościami w wieku od 18 do 65 lat. Warunkiem będzie uzyskanie co najmniej 80 punktów w skali potrzeby wsparcia.

Wymiar pomocy dla dorosłych wyniesie od 20 do nawet 240 godzin miesięcznie. To oznacza, że osoby wymagające największego wsparcia będą mogły korzystać z pomocy asystenta przez wiele godzin każdego dnia.

Zmiany obejmą również młodszych potrzebujących. Od 2030 roku z asystencji będą mogły korzystać także osoby od 13. do ukończenia 18. roku życia. W ich przypadku przewidziano od 20 do 80 godzin wsparcia miesięcznie.

Asystent pomoże w zakupach, pracy i podczas wizyty u lekarza

Pomoc asystenta ma dotyczyć przede wszystkim codziennego życia. Nie chodzi więc wyłącznie o opiekę w domu. Osoby z niepełnosprawnościami będą mogły otrzymać wsparcie między innymi podczas przemieszczania się, robienia zakupów czy załatwiania codziennych spraw.

Asystent będzie mógł również towarzyszyć podopiecznemu w drodze do pracy, szkoły lub lekarza. Po odpowiednim przeszkoleniu będzie mógł pomagać także przy niektórych czynnościach medycznych.

Ważną zmianą jest możliwość wyboru osoby, która będzie świadczyć taką pomoc. Osoba z niepełnosprawnością będzie mogła samodzielnie wskazać asystenta albo poprosić o przedstawienie kandydatów.

Powiaty zorganizują pomoc. Nowy system ruszy w 2028 roku

Za organizację asystencji osobistej będą odpowiadały powiaty. Będą mogły realizować to zadanie samodzielnie lub zlecić je innym podmiotom, na przykład organizacjom pozarządowym.

Nowe przepisy mają zapewnić osobom z niepełnosprawnościami większą niezależność i możliwość decydowania o własnym życiu. Dla wielu rodzin oznaczają także szansę na odciążenie bliskich, którzy na co dzień pomagają osobom wymagającym stałego wsparcia.

Najważniejsze jest jednak to, że asystencja osobista ma przestać być usługą zależną od czasowych programów i dostępności pieniędzy w danej gminie czy organizacji. Od 2028 roku ma działać jako rozwiązanie systemowe.

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