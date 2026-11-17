Prezes TK Bogdan Święczkowski publicznie oświadczył, że jest "spakowany" i gotowy na ewentualne zatrzymanie i tymczasowy areszt, co wywołało ostrą reakcję polityka Witolda Zembaczyńskiego, który życzył mu aresztu.

Prokuratura Generalna złożyła wnioski o uchylenie immunitetu Święczkowskiemu (i wiceprezesowi Sochańskiemu) w związku z zarzutami m.in. nieuprawnionego wykorzystania materiałów z kontroli operacyjnej i ujawnienia informacji niejawnych w sprawie Pegasusa, a sprawą zajęło się Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK.

Europejski Trybunał Praw Człowieka jednomyślnie odrzucił wniosek Święczkowskiego i Sochańskiego o zastosowanie środka tymczasowego, nie dopatrując się ryzyka nieodwracalnej szkody dla ich prawa do rzetelnego procesu.

Witold Zembaczyński skomentował w rozmowie z nami zamieszanie wokół Bogadana Święczkowskiego.

- Dobrze, że Bogdan Święczkowski twierdzi, że jest spakowany. Nie jest wykluczone, że areszt zostanie zasądzony, czego mu osobiście życzę, bo ten areszt mu się po prostu należy - powiedział nam.

Komentarz polityka to bezpośrednia reakcja na poranny wywiad Bogdana Święczkowskiego w telewizji wPolsce24, w którym prezes TK przyznał, że liczy się z najczarniejszym scenariuszem.

- Jestem spakowany na wszelki wypadek, gdyby mnie chcieli zatrzymywać i tymczasowo aresztować. Biorę to pod uwagę, że to są ludzie, dla których nie ma już żadnych hamulców, którzy zrobią wszystko, żeby osiągnąć zamierzony cel. [...] Ale będzie lepiej. Ja jestem wiecznym optymistą i nie ulegnę tej presji. Wrócimy jeszcze do czasów rządów Konstytucji i prawa - mówił Święczkowski.

Jak informowała rzeczniczka Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak, wnioski o uchylenie immunitetu prezesowi TK dotyczą m.in. nieuprawnionego wykorzystania materiałów z kontroli operacyjnej oraz ujawnienia informacji niejawnych w śledztwie w sprawie systemu Pegasus, gdy pełnił on funkcję prokuratora krajowego. Sprawą immunitetów Święczkowskiego oraz wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego zajęło się we wtorek Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego zwołane przez kierującą pracami TK sędzię Annę Korwin-Piotrowską.

Równolegle dla obu sędziów nadeszły niekorzystne wieści ze Strasburga. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór przekazał w rozmowie z TVN24, że siedmioosobowy skład Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jednomyślnie odrzucił ich wniosek o wydanie środka tymczasowego w postaci zabezpieczenia, nie dopatrując się bezpośredniego ryzyka nieodwracalnej szkody dla ich prawa do rzetelnego procesu.

W naszej galerii zobaczysz, jak się zmieniał Bogdan Święczkowski:

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