W Polsce aby otrzymać pozwolenie na broń trzeba przejść szereg procedur. Nie tylko zdać odpowiednie testy praktyczne i teoretyczne, ale mieć ukończone 21 lat i na stałe mieszkać w Polsce. Potrzebne są też orzeczenia lekarskie i psychologiczne, które wykluczą zaburzenia psychiczne i uzależnienia od osoby starające się o pozwolenie.

Do tego jeśli chodzi o pozwolenie na broń w celach sportowych, to wymagane jest członkostwo w klubie strzeleckim, patent i licencja zawodnicza. Przy broni sportowej i myśliwskiej pozwolenie może dostać już nawet18-latek. Jeśli natomiast chodzi o posiadanie broni w celu kolekcjonerskim, to do pozwolenia kolekcjonerskiego potrzebne jest członkostwo w stowarzyszeniu kolekcjonerów.

W ostatnim czasie powróciła dyskusja na temat dostępu do broni. Wszystko przez atak, do którego doszło na Rynku Głównym w Krakowie. Jak wiemy było sobotnie (7 listopada) popołudnie, gdy 24-letni napastnik otworzył ogień do przypadkowych osób. W wyniku ataku zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych.

Tragiczne wydarzenia skłoniły do postawienia pytania: Czy po wydarzeniach w Krakowie dostęp do broni powinien zostać utrudniony? Takie pytanie postawił ankietowanym Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu".

Z sondażu wynika, że zdaniem ponad połowy badanych - 56 proc. wskazało na odpowiedź "zdecydowanie tak" należy utrudnić dostęp do broni, "raczej tak" odpowiedziało 18 proc. osób. Przeciwnego zdanie jest w sumie 18 proc. Odpowiedź "zdecydowanie nie" oraz "raczej nie" wskazało po 9 proc. Polaków. Natomiast 8 proc. badanych nie ma zdania.

Sondaż zrealizowany przez Instytut Badań Pollster w dniach 9-10 listopada 2026 na próbie 1053 dorosłych Polakach

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