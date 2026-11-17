Pod dokumentem o odwołanie rządu Donalda Tuska podpisali się również m.in. posłowie Konfederacji, Paweł Kukiz z koła Demokracja Bezpośrednia oraz posłanka niezrzeszona Paulina Matysiak. Wnioskodawcy wskazali Marka Jurka jako kandydata na nowego premiera. Były marszałek Sejmu ogłosił gotowość do stanięcia na czele tzw. Rządu Pokoju Społecznego. Jurek, choć jest świadomy, że szanse na realizację tego scenariusza nie są obecnie wielkie, ocenił, że inicjatywa może stanowić realną szansę na odwrócenie trendu pogłębiającego podziały między Polakami.
Jurek nie namawia PSL do „zmiany frontu”
Kluczem do sukcesu planu Jurka ma być Polskie Stronnictwo Ludowe. Polityk publicznie zaapelował do ludowców o udział w projekcie, który odsunąłby gabinet Donalda Tuska od sterów państwa. - Nie namawiam PSL do »zmiany frontu«. Namawiam do udziału w przełamaniu niszczącej Polskę polaryzacji politycznej, której ostatnią (niestety, tylko do tej pory) odsłoną są skrajne działania premiera Tuska – napisał Marek Jurek 3 listopada br. na portalu X. Jego zdaniem obecne działania premiera Tuska wymagają zdecydowanej odpowiedzi ze strony odpowiedzialnych sił politycznych.
Pierwsza decyzja już podjęta
Marek Jurek ma już precyzyjne nakreślony plan działania na wypadek, gdyby faktycznie został premierem rządu technicznego. Kandydat na premiera we wtorek ogłosił, jaki ruch zamierza wykonać w przypadku wyboru.
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– Moją pierwszą decyzją jako premiera technicznego będzie wycofanie policji z Trybunału Konstytucyjnego – zapowiedział twardo były marszałek Sejmu.
Do uchwalenia wotum nieufności konieczna jest bezwzględna większość ustawowej liczby posłów (co najmniej 231 głosów).
Morawiecki argumentuje wniosek o wotum nieufności
Najpierw na sejmową mównicę wystąpił były premier Mateusz Morawiecki, aby przekonywać zgromadzonych do swojego wniosku. Jak mówił:
- Chcę dzisiaj też powiedzieć, z tej trybuny: dość tego duopolu, z którym mamy do czynienia. Dość, bo Polska Polska nie jest własnością żadnej partii politycznej. Polska jest własnością Polaków - apelował Mateusz Morawiecki przedstawiając swój wniosek w Sejmie.
- Trybunał, to są jedne wielkie igrzyska. Ale te igrzyska nie mogą przykrywać tego, co dla Polaków jest najważniejsze. Panie premierze, zwracam się do Donalda Tuska, tymi igrzyskami nie przykryje pan tego, co dzisiaj jest w podstawową bolączką Polaków. To jest prawie 150 tysięcy dodatkowych bezrobotnych - grzmiał.
Morawiecki zwrócił się także do koalicjantów Koalicji Obywatelskiej. - Nie jesteście już jedną z partii koalicji rządzącej. Jesteście dzisiaj tak naprawdę kolacją zjadaną przez Tuska. Ale można się z tego otrząsnąć. Można naprawdę zawrócić z tej drogi - przekonywał.
Rzecznik rządu zwrócił jednak uwagę, że podczas wystąpienia Morawieckiego widać sporo wolnych miejsc na sali: