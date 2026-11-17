Pod dokumentem o odwołanie rządu Donalda Tuska podpisali się również m.in. posłowie Konfederacji, Paweł Kukiz z koła Demokracja Bezpośrednia oraz posłanka niezrzeszona Paulina Matysiak. Wnioskodawcy wskazali Marka Jurka jako kandydata na nowego premiera. Były marszałek Sejmu ogłosił gotowość do stanięcia na czele tzw. Rządu Pokoju Społecznego. Jurek, choć jest świadomy, że szanse na realizację tego scenariusza nie są obecnie wielkie, ocenił, że inicjatywa może stanowić realną szansę na odwrócenie trendu pogłębiającego podziały między Polakami.

Jurek nie namawia PSL do „zmiany frontu”

Kluczem do sukcesu planu Jurka ma być Polskie Stronnictwo Ludowe. Polityk publicznie zaapelował do ludowców o udział w projekcie, który odsunąłby gabinet Donalda Tuska od sterów państwa. - Nie namawiam PSL do »zmiany frontu«. Namawiam do udziału w przełamaniu niszczącej Polskę polaryzacji politycznej, której ostatnią (niestety, tylko do tej pory) odsłoną są skrajne działania premiera Tuska – napisał Marek Jurek 3 listopada br. na portalu X. Jego zdaniem obecne działania premiera Tuska wymagają zdecydowanej odpowiedzi ze strony odpowiedzialnych sił politycznych.

Nie namawiam @nowePSL do „zmiany frontu”. Namawiam do udziału w przełamaniu niszczącej Polskę polaryzacji politycznej, której ostatnią (niestety, tylko do tej pory) odsłoną są skrajne działania premiera Tuska. Oczywiście, są małe szanse na powołanie Rządu Pokoju Społecznego, ale te małe szasną stanowią również realną szansą na odwrócenie trendu niszczącego Polskę. Nie namawiam Władysława @KosiniakKamysz do poparcia mojej kandydatury na premiera tego przejściowego gabinetu. Owszem, jestem gotów nim pokierować, gwarantując jego szeroki, otwarty i przejściowy charakter. Najważniejsze jednak jest, by powstał, w tej czy innej formie, z tym czy innym premierem. Wszystko jest do dyskusji. Ale początek drogi tylko jeden – zmiana premiera, konstruktywne wotum nieufności. Rzadko kiedy to określenie miało tak pełny sens jak dzisiaj, bo wotum nieufności jest dziś naprawdę jedynym konstruktywnym wyjściem z sytuacji. I otwarciem drogi do rozwiązania wszystkich pozostałych problemów. https://t.co/p8u4KNUTas— Marek Jurek (@marekjurek) November 3, 2026

Pierwsza decyzja już podjęta

Marek Jurek ma już precyzyjne nakreślony plan działania na wypadek, gdyby faktycznie został premierem rządu technicznego. Kandydat na premiera we wtorek ogłosił, jaki ruch zamierza wykonać w przypadku wyboru.

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– Moją pierwszą decyzją jako premiera technicznego będzie wycofanie policji z Trybunału Konstytucyjnego – zapowiedział twardo były marszałek Sejmu.

Do uchwalenia wotum nieufności konieczna jest bezwzględna większość ustawowej liczby posłów (co najmniej 231 głosów).

🇵🇱 @marekjurek zapowiada pierwszy krok rządu technicznego: wycofanie policji z Trybunału Konstytucyjnego. Czas na zakończenie kryzysu konstytucyjnego i przywrócenie normalnego funkcjonowania państwa! https://t.co/TDyImXQrO8— Rozwój Plus (@RozwojPlus) November 17, 2026

Morawiecki argumentuje wniosek o wotum nieufności

Najpierw na sejmową mównicę wystąpił były premier Mateusz Morawiecki, aby przekonywać zgromadzonych do swojego wniosku. Jak mówił:

- Chcę dzisiaj też powiedzieć, z tej trybuny: dość tego duopolu, z którym mamy do czynienia. Dość, bo Polska Polska nie jest własnością żadnej partii politycznej. Polska jest własnością Polaków - apelował Mateusz Morawiecki przedstawiając swój wniosek w Sejmie.

- Trybunał, to są jedne wielkie igrzyska. Ale te igrzyska nie mogą przykrywać tego, co dla Polaków jest najważniejsze. Panie premierze, zwracam się do Donalda Tuska, tymi igrzyskami nie przykryje pan tego, co dzisiaj jest w podstawową bolączką Polaków. To jest prawie 150 tysięcy dodatkowych bezrobotnych - grzmiał.

Morawiecki zwrócił się także do koalicjantów Koalicji Obywatelskiej. - Nie jesteście już jedną z partii koalicji rządzącej. Jesteście dzisiaj tak naprawdę kolacją zjadaną przez Tuska. Ale można się z tego otrząsnąć. Można naprawdę zawrócić z tej drogi - przekonywał.

Rzecznik rządu zwrócił jednak uwagę, że podczas wystąpienia Morawieckiego widać sporo wolnych miejsc na sali:

Morawiecki mówi tak ciekawie, że nawet PiS nie przyszedł. https://t.co/FnIJZHk6Ge— Adam Szłapka (@adamSzlapka) November 17, 2026