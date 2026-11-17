Sprawa swój początek miała 27 października 2025 rou, kiedy to w mediach społecznościowych gruchnęła wiadomość o ujęciu znanego polityka Konfederacji na gorącym uczynku. Konrad Berkowicz został wówczas zatrzymany przez ochronę sklepu IKEA w Krakowie. Powód? Wynoszenie towaru, za który nie zapłacił przy kasie samoobsługowej. Choć mundurowi ukarali go mandatem w wysokości 500 złotych, szczegóły interwencji pozostawały niewyjaśnione.

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Policja w Krakowie twardo odmawiała udostępnienia dokumentów z tego zdarzenia. Funkcjonariusze tłumaczyli, że notatka urzędowa i mandat zawierają dane podlegające ochronie, a ich ujawnienie naruszyłoby prawo do prywatności parlamentarzysty. Jak informuje portal Gazeta.pl, sprawa musiała otrzeć się o Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Galeria poniżej: Konrad Berkowicz i zakupy w IKEI. Najlepsze memy internautów

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Sąd kazał ujawnić prawdę

Sędziowie nie podzielili obaw policjantów. WSA w Krakowie uchylił decyzje odmowne, uznając, że dokumenty z policyjnej interwencji to informacja publiczna. Sędzia Piotr Fronc podkreślił, że organy powinny zanonimizować wrażliwe dane, zamiast całkowicie blokować dostęp do dokumentów.

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Dzięki wyrokowi na światło dzienne wyszły konkretne zapisy z policyjnych kwitów. - O godz. 11.10 z polecenia dyspozytora KMP Kraków udałem się na ul. Josepha Conrada 66, gdzie wg zgłoszenia z terenu wielkopowierzchniowego sklepu IKEA niżej wymieniona osoba dokonała kradzieży mienia - czytamy na portalu gazeta.pl. Funkcjonariusz zanotował, że Berkowicz "około godz. 10.50 na terenie sklepu dokonał kradzieży artykułów przemysłowych. Nie skasował części artykułów w kasie samoobsługowej. Towar nieuszkodzony, powraca do dalszej sprzedaży". Wartość skradzionych przedmiotów wyniosła dokładnie 394,95 zł. - Nie stosowano środków przymusu bezpośredniego, dokonano legitymowania na podstawie dowodu osobistego - dodano. Do notatki dołączono także mandat. Znalazła się w nim krótka informacja o tym, że sprawca "dokonał kradzieży na kwotę 394,95 zł". Mandat zawierał też podpis parlamentarzysty.

Co poseł miał w koszyku?

Dzięki ustaleniom portalu Gazeta.pl oraz wcześniejszym informacjom TVN24 znamy dokładną listę produktów, za które polityk nie zapłacił. W jego koszyku znalazły się:

* patelnia z pokrywą,

* serwis obiadowy składający się z 18 talerzy,

* dwa opakowania torebek strunowych (60 sztuk),

* fartuch kuchenny,

* dwa kable USB,

* dwa obciążniki USB.

"Zwykła nieuwaga"

Sam Konrad Berkowicz od początku przekonywał, że cała sytuacja to jedynie niefortunny zbieg okoliczności, a nie celowe działanie. Tłumaczył, że zakupy robił w ogromnym pośpiechu, mając na uszach słuchawki, przez co nie zauważył, że część towarów nie nabiła się na rachunek.

„Głupi błąd, za który przeprosiłem i przyjąłem mandat. Nie zasłaniałem się immunitetem” – podkreślał polityk w serwisie X, wbijając jednocześnie szpilę innym parlamentarzystom mającym problemy z prawem. Choć sprawa wydaje się wyjaśniona, policyjne dokumenty potwierdziły ostatecznie, że „roztargnienie” kosztowało posła 500 złotych mandatu i spore straty wizerunkowe.