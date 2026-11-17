Prawdziwa burza nadciąga nad Wiejską. We wtorek o godzinie 12.00 sejmowa Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych zajmie się wnioskiem Jacka Murańskiego o uchylenie immunitetu Sebastianowi Kalecie. Freak fighter nie zamierza jednak czekać na decyzję posłów w domu. Zapowiedział, że osobiście stawi się w Sejmie, by dopilnować swoich racji.

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Konflikt między panami wybuchł z ogromną siłą po tym, jak polityk PiS publicznie nazwał Murańskiego „patusem”. Celebryta uznał to za zniewagę oraz zniesławienie i wytoczył ciężkie działa. Teraz zapowiada konfrontację, która brzmi jak scenariusz z gali MMA.

„Zaplanuję ci pobyt w więzieniu”

Jacek Murański w mediach społecznościowych nie gryzł się w język. Opublikował nagranie, w którym wprost uderza w Sebastiana Kaletę. – Ja idę Sebuś Kaleta po ciebie. Już we wtorek. Nie płacz, Seba, nie płacz – prowokował na nagraniu.

Na zaczepkach się nie skończyło. Murański zaczął snuć wizje przyszłości posła za kratkami. – Sebuś, o więzieniu to my sobie pogadamy. Zaplanuję ci tam pobyt. Jeżeli taka będzie wola sądu – zapowiedział pewny siebie. Co więcej, freak fighter snuje dalekosiężne plany – w 2027 roku chce zostać senatorem, a póki co ogłosił, że zamierza regularnie pojawiać się w sejmowej toalecie i tam czekać na spotkanie z Kaletą. Swoją misję określił jako „wjeżdżanie w pisiorów”.

Poseł PiS chce ochrony

Sebastian Kaleta do zapowiedzi Murańskiego podchodzi z dystansem, choć nie lekceważy zagrożenia. W rozmowie z portalem Zero.pl podkreślił, że czuje się niewinny. Zdaniem polityka określenie „patus” jest w tym przypadku w pełni adekwatne.

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– Wystarczy przecież prześledzić jego „twórczość”, by dostrzec, że słowo „patus” jest najłagodniejszym określeniem, jakie pasuje – stwierdził poseł. Kaleta poinformował również, że zwróci się do komendanta Straży Marszałkowskiej o zabezpieczenie posiedzenia komisji, by uniknąć ewentualnej zadymy.

W tle wielka polityka i prezydent

Sprawa ma drugie, głęboko polityczne dno. Konflikt zaczął się w trakcie kampanii prezydenckiej w 2025 roku, gdy Donald Tusk przywołał relację Murańskiego dotyczącą Karola Nawrockiego. Politycy PiS ostro wówczas zareagowali, kwestionując wiarygodność celebryty. To wtedy Kaleta pytał publicznie, dlaczego „patus z gal freak fightowych” ma zastępować ustalenia służb specjalnych.

Murański zapowiada, że podczas wizyty w Sejmie nie odpuści też tematu prezydenta. Twierdzi, że ujawni „brunatne linki” i powiązania Karola Nawrockiego.

Prawnicy Kancelarii Sejmu uznali, że wniosek Murańskiego o uchylenie immunitetu posłowi spełnia wymogi formalne. Teraz ruch należy do komisji, a ostatecznie do całego Sejmu. Pełnomocniczka celebryty wskazała, że łącznie materiały z udziałem posła miały zostać odtworzone w mediach społecznościowych ponad 5 milionów razy.

Warzecha kontra Kaleta