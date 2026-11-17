Błażej Szydło, syn Beaty Szydło, został zatrzymany 15 listopada w Krakowie, początkowo za przekroczenie prędkości, a następnie ujawniono, że prowadził pojazd w stanie po użyciu alkoholu.

Badanie wykazało obecność alkoholu w organizmie kierowcy (0,10 mg/l i 0,08 mg/l), co kwalifikuje ten stan jako "po użyciu alkoholu" zgodnie z polskim prawem.

W związku z incydentem Błażejowi Szydle zatrzymano prawo jazdy, a sprawa jest procedowana pod kątem art. 87 Kodeksu wykroczeń, co grozi grzywną do 5000 zł, karą aresztu oraz zakazem prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 15 listopada, na ulicy Opolskiej w Krakowie. To właśnie tam patrol policji zatrzymał do kontroli drogowej syna Beaty Szydło. Początkowo powodem interwencji była zbyt „ciężka noga” kierowcy. Mężczyzna przekroczył dopuszczalną prędkość o 20 km/h. Prawdziwe problemy zaczęły się jednak dopiero wtedy, gdy funkcjonariusze wyciągnęli alkomat. Jak udało nam się ustalić, to był krakowski lekarz i syn byłej premier Beaty Szydło, Błażej Szydło.

Sprawę skomentował Heryk Kowalczyk.

- To smutne. Najlepiej nie pić. I to zalecam. Ja jestem abstynentem od 30 lat, w ogóle nie piję. I polecam każdemu, także synowi pani premier Szydło - powiedział nam.

Wynik badania nie pozostawił złudzeń

Policjanci rutynowo sprawdzili stan trzeźwości kierującego. Urządzenie wykazało obecność alkoholu w organizmie mężczyzny. W pierwszym badaniu wynik wyniósł 0,10 mg/l, natomiast w drugim 0,08 mg/l.

Informację o interwencji w tym rejonie potwierdziła już krakowska policja. Choć mundurowi ze względu na ochronę danych osobowych nie wskazują wprost, o kogo chodzi, szczegóły zdarzenia pokrywają się z doniesieniami mediów.

- Podczas interwencji policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierującego. Badanie wykazało, iż znajdował się on w stanie po użyciu alkoholu. W związku z tym zatrzymane zostało mu prawo jazdy - przekazał w rozmowie z „Faktem” kom. Piotr Szpiech, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Widmo surowej kary

Sprawa jest poważna, a syn byłej premier musi przygotować się na dalsze kroki prawne. Postępowanie jest obecnie procedowane pod kątem art. 87 Kodeksu wykroczeń, który dotyczy prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, stan po użyciu alkoholu zachodzi wtedy, gdy jego zawartość w wydychanym powietrzu mieści się w przedziale od 0,1 do 0,25 mg/l. Za takie wykroczenie grozi nie tylko wysoka grzywna nawet do 5000 złotych, ale również kara aresztu. Kluczową dolegliwością jest jednak zakaz prowadzenia pojazdów, który sąd może orzec na okres od 6 miesięcy do nawet 3 lat.

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