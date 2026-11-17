Pojawiły się także informacje, że firma powiązana z rodziną Puławskiego regularnie otrzymuje zamówienia od instytucji związanych z ludowcami, m.in. od KOWR, czy podległego MON Muzeum Wojska Polskiego.
- Obawiamy się kolejnych publikacji w tej sprawie. Stąd mocno rozważana dymisja Stefana Krajewskiego. Stefan musi się wytłumaczyć - mówi nam ważny poseł ludowców.
Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, ale obok Jarosława Rzepy jako potencjalni następcy Stefana Krajewskiego wskazywani są także europoseł Krzysztof Hetman oraz poseł Marek Sawicki.
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- Podejmę się zadania, jeśli prezes wyrazi zgodę na to, żebym objął tekę ministra rolnictwa. Jestem z wykształcenia ogrodnikiem, znam się na rzeczy - skwitował Jarosław Rzepa.
Dyskusje o przyszłości Krajewskiego to efekt publikacji medialnych o jego koledze i społecznym doradcy Danielu Puławskim. W programie „Czarno na białym” w TVN24 ujawniono, że towarzyszył on kuzynowi, prywatnemu inwestorowi, podczas rozmów z burmistrzem Mikołajek, powołując się na funkcję doradcy ministra oraz przynależność do PSL.