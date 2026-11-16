Premier Donald Tusk zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego, by nie wetował ponownie ustawy wdrażającej Akt o usługach cyfrowych (DSA), która ma na celu ochronę przed szkodliwymi treściami online.

Tusk podkreślił pilną potrzebę ustawy, odwołując się do przykładów cyberprzemocy wobec dzieci, promowania samobójstw oraz oszustw internetowych, które DSA pomogłoby szybko usuwać, używając osobistego argumentu "przecież pan też ma dzieci".

Prezydent Nawrocki zawetował nowelę po raz drugi, argumentując, że rozszerzone kompetencje do blokowania treści są zbyt wrażliwe, mogą ograniczać debatę publiczną i stanowią próbę nadużycia władzy dla politycznych interesów.

Zawetowana ustawa, przygotowana przez Ministerstwo Cyfryzacji, miała umożliwić szybkie wydawanie nakazów ograniczających dostęp do treści naruszających prawo w internecie.

Donald Tusk opublikował w serwisie X siedmiominutowy materiał, w którym w bezprecedensowy sposób uderzył w decyzję Karola Nawrockiego o zawetowaniu Aktu o usługach cyfrowych (DSA). Premier postawił na bardzo osobisty ton, odnosząc się bezpośrednio do ojcowskich uczuć prezydenta.

– Masz 40 lat i 12-letnią córkę, którą prześladują w szkole. (...) Spreparowali jej zdjęcia i jej nagi wizerunek pojawił się w internecie. Kochasz swoją córkę, reagujesz natychmiast – opisywał premier, wskazując, że bez nowych przepisów rodzice są bezradni. Choć policja może szukać sprawców, obecnie nie ma skutecznych narzędzi, by zmusić platformy cyfrowe do natychmiastowego usunięcia kompromitujących materiałów.

Wstrząsająca statystyka samobójstw

Premier w swoim apelu przytoczył dramatyczne dane, które rzucają cień na problem bezpieczeństwa w sieci. Jak podkreślił, w Polsce co drugi dzień dziecko odbiera sobie życie. Choć trudno precyzyjnie zmierzyć skalę zjawiska, Tusk nie ma wątpliwości, że przemoc w internecie i namawianie do samobójstw w sieci to zjawiska, które szerzą się w niepokojącym tempie.

Szef rządu zaznaczył, że policja oraz Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego potrafią namierzyć przestępców, ale ich ręce są związane, gdy chodzi o szybkie wycofanie szkodliwych treści. Według Tuska dla ofiar i ich rodzin priorytetem nie jest samo aresztowanie sprawcy, ale ratowanie godności i jak najszybsze usunięcie zdjęć czy filmów z sieci.

Prezydent mówi o "szantażu"

Prezydent Karol Nawrocki w piątek po raz drugi zawetował nowelizację wdrażającą unijny Akt o usługach cyfrowych. Ustawa miała dać służbom i urzędnikom realną władzę nad blokowaniem nielegalnych treści, w tym mowy nienawiści oraz tzw. scamów, czyli oszustw wykorzystujących wizerunki znanych osób przy pomocy sztucznej inteligencji.

Nawrocki stanowczo odrzucił argumentację rządu. Jak podaje PAP, prezydent oświadczył, że nie ulegnie „szantażom rządzących”, zwłaszcza gdy stawką ma być wolność i bezpieczeństwo. W jego ocenie proponowane zmiany to próba nadużycia władzy i rozszerzenia kompetencji urzędników, co mogłoby doprowadzić do ograniczenia debaty publicznej i służyć interesom politycznym obecnej władzy.

Premier deklaruje: Będę chodził do prezydenta codziennie

Mimo twardego stanowiska Pałacu Prezydenckiego, Donald Tusk zapowiada, że nie odpuści tej sprawy. Zadeklarował gotowość do ciągłego przekonywania głowy państwa do zmiany zdania przy kolejnej próbie wdrożenia przepisów.

– Jestem gotów codziennie chodzić do pana prezydenta i tłumaczyć, żeby w kolejnej próbie takiej ustawy nie korzystał z tego swojego negatywnego prawa weta, tylko żeby pomógł nam chronić Polaków przed zagrożeniami, przed upokorzeniami, przed strachem w sieci. Panie prezydencie, przecież pan też ma dzieci – apelował premier w nagraniu.

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski już zapowiedział, że po prezydenckim wecie powstanie kolejny projekt dotyczący bezpieczeństwa w sieci. Materiał przygotowany przez resort cyfryzacji ma umożliwić szybkie wydawanie nakazów ograniczających dostęp do treści naruszających prawo.

Poniżej galeria zdjęć: Tusk i Nawrocki na marszu ciszy w Krakowie

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